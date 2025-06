Las nuevas series más interesantes de junio de 2025

Atención. El equipo Marvel tiene un sustituto. En lugar del genio playboy-billonario-filántropo Tony Stark, entra en escena la joven Riri Williams. Al mismo tiempo, Dean Winchester asumirá la tarea de salvar Los Ángeles, Trinity desafiará al mismísimo Terminator y Song Gi-hoon interpretará por fin a su calamar. En conjunto, el drama policíaco es el campeón indiscutible de junio entre los géneros. A continuación te contamos más sobre los estrenos de series que irrumpen con fuerza este verano.

Nueva serie

« Palo » / Stick

Género: comedia deportiva

Fecha de estreno: 4 de junio

Liberación: Apple TV+

Un golfista profesional olvidado, Price Cahill, recurre a una joven estrella del juego para que cambie las tornas a su favor.

«Stick» — es una nueva comedia deportiva de Apple TV+, creada por Jason Keller, cuyos anteriores créditos como guionista incluyen «Escape Plan» (2013) con Schwarzenegger y Stallone y «Ford v Ferrari» (2019) con Christian Bale y Matt Damon. El papel protagonista lo interpreta Owen Wilson, que se siente como pez fuera del agua en el género de la comedia. La temporada constará de 10 episodios, tres de los cuales se estrenarán en el servicio de streaming el 4 de junio.

«Los supervivientes» / The Survivors

Género: drama criminal, thriller policíaco

Fecha de estreno: 6 de junio

Liberación: Netflix

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

La vida de Kieran Elliott cambia para siempre en su pueblo natal costero de Evelyn Bay después de que una terrible tormenta azote la bahía y tres personas cercanas a él mueran en un horrible desastre. Cuando Kieran regresa a casa 15 años después con su familia, una joven es asesinada en Evelyn Bay. La comunidad local está desesperada por encontrar respuestas, y los habitantes del pueblo se ven obligados a descubrir secretos que siguen atormentándoles y asustándoles todos estos años después.

La trama de «Los Supervivientes» se basa en la novela homónima de la escritora británico-australiana Jane Harper, que apareció en las estanterías de las librerías en 2020. Los 6 episodios se estrenarán simultáneamente en Netflix el 6 de junio.

« Revival »

Género: noir horror sobre lo sobrenatural

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: Syfy

En un pequeño pueblo de algún lugar de Wisconsin, la repentina resurrección de personas recientemente fallecidas se conoce como «Día de la Resurrección». Los revenants conservan su apariencia, recuerdos y personalidades, lo que significa que no son descerebrados muertos vivientes en busca del cerebro de alguien para comer. Mientras los habitantes del pueblo asimilan el extraño suceso, la policía local Dana Cypress investiga el asesinato, y tanto los vivos como los muertos se convierten en sospechosos. «Revival» se basa en la serie de cómics de terror del mismo nombre del autor Tim Seeley y el artista Mike Norton, publicada por Image Comics de 2012 a 2017. «Éramos unos mentirosos» / We Were Liars Género: thriller psicológico

Fecha de estreno: 18 de junio

Liberación: Prime Video

La historia gira en torno a una familia adinerada que pasa todos los veranos en una isla privada. Pero un día, algo terrible le ocurre a Cadence, de 17 años, durante su decimoquinta estancia en la isla. Dos años después, los recuerdos del terrible suceso acaecido durante aquel desafortunado verano comienzan a volver a la chica.

En la lista de series de televisión de junio hay otra adaptación de un libro — esta vez la novela juvenil homónima de la escritora estadounidense E. Lockhart, que ha recibido varios premios de prestigio y elogios generales y fue reconocida como una de las mejores obras juveniles de 2015 por American Library Association. Los 8 episodios se estrenarán en Prime Video el 18 de junio.

« The Waterfront »

Género: drama criminal

Fecha de estreno: 19 de junio

Liberación: Netflix

Sinopsis oficial de Netflix: «Una exitosa familia de pescadores de Carolina del Norte se adentra en aguas peligrosas para salvar su imperio del colapso total».

La serie ha sido creada por el guionista Kevin Williamson, autor de varios thrillers/horror juveniles en la segunda mitad de los 90: la primera «Scream» (1996) y «Cursed» (2005) de Wes Craven, «I Know What You Did Last Summer» (1997), que será una razón para recordar próximamente, así como «The Faculty» (1998), de Robert Rodriguez. Los papeles principales recayeron en Hault McCullan (se le pudo ver en la película de abril de «The Amateur» y en mayo «Misión Impossible: The Final Reckoning»), Maria Bello, Jake Vera y Melissa Benoist.

«Olympo»

Género: drama deportivo

Fecha de estreno: 20 de junio

Liberación: Netflix

La serie sigue a los deportistas del Centro Ibérico de Deportes, centrándose en los riesgos que asumen para alcanzar sus elevadas metas. Se trata de un drama deportivo adolescente de producción española de los creadores del éxito «Élite» (2018—2024), que se estrena en Netflix el 20 de junio con los 8 episodios disponibles simultáneamente.

«Ironheart»

Género: superhéroe acción aventura

Fecha de estreno: 24 de junio

Liberación: Disney+

Tras los acontecimientos de la película «Black Panter: Wakanda Forever» (2022), la estudiante del MIT Riri Williams regresa a su casa en Chicago, donde se encuentra con el misterioso Parker Robbins/The Hood. La heroína crea armaduras de alta tecnología, que puede competir con el traje blindado de Tony Stark, se ve envuelta en una feroz batalla contra un astuto villano con extraordinarios poderes mágicos.

En el póster oficial aparece la inscripción «del productor ejecutivo Ryan Coogler», pero todos sabemos que la mención de un cineasta de éxito que recientemente rodó su «Sinners», es más bien un intento de poner buena cara a un juego malo; Coogler tiene una conexión muy indirecta con el proyecto. Pero quien realmente es responsable de él es el equipo de guionistas liderado por Chinaka Hodge, y los directores Sam Bailey y Angela Barnes — nombres mucho menos conocidos, ya ven.

Dominic Thorne retoma el papel de Riri Williams, al que se unen en el plató Anthony Ramos, Alden Ehrenreich y una serie de actores cuyos nombres probablemente no te digan nada. La serie constará de 6 episodios, la mitad de los cuales Disney+ estrenará inmediatamente. Con este proyecto, Marvel cierra por fin la sufrida Fase Cinco (y alabado sea Dios). Sin embargo, nadie va a dar todavía un respiro al espectador — la siguiente fase comenzará en julio con el estreno de la nueva versión «Fantástic Four».

«Cuenta atrás» / Countdown

Género: drama criminal

Fecha de estreno: 25 de junio

Liberación: Prime Video

Después de que un empleado del Departamento de Seguridad Nacional sea asesinado delante de testigos, el detective de la policía de Los Ángeles Mark Meacham es reclutado para trabajar como parte de un grupo de trabajo secreto para localizar al asesino. Sin embargo, la búsqueda descubre una conspiración mucho más aterradora de lo que nadie esperaba, lo que lleva a los héroes a proteger a toda una ciudad de millones de habitantes.

«Countdown» fue creada por uno de los creadores de la franquicia «Chicago», Derek Haas, que también ejerce de productor ejecutivo y showrunner. El reparto incluirá a Jensen Ackles, que no necesita presentación, así como a Jessica Camacho y Eric Dane. La temporada constará de 13 episodios, los tres primeros de los cuales se estrenarán en Prime Video el 25 de junio.

«Humo» / Smoke

Género: drama criminal

Fecha de estreno: 27 de junio

Liberación: Apple TV+

La detective de policía Michelle Calderon y el investigador de incendios Dave Goodsen trabajan juntos para detener a dos pirómanos en serie en el noroeste del Pacífico.

El proyecto ha sido creado por Dennis Lehane, quien, tras «Black Bird», se reencuentra con su compañera de reparto Taron Egerton. Junto a este último, también veremos en pantalla a Jerry Smollett, Rafe Spall, John Leguizamo y Greg Kinnear. La trama está basada en la historia del podcast «Firebug» y se inspira en el pirómano y asesino en serie John Leonard Orr, que cometió unos 2000 incendios provocados, la mayoría de ellos entre 1984 y 1991. Los dos primeros episodios de un total de nueve estarán disponibles en Apple TV+ el 27 de junio. Las bromas sobre el pirómano de Poltava en los comentarios son probablemente inevitables.

Continuación de la serie

« Alien Residente » / Resident Alien

Género: comedia dramática de ciencia ficción

Fecha de estreno: 6 de junio

Liberación: Syfy, USA Network

Temporada: 4

Las nuevas aventuras de Harry Vanderschigel, que no es del todo Harry Vanderspiegel, entran en su cuarta temporada y se emitirán simultáneamente en Syfy y USA Network a partir del 6 de junio. La temporada constará de 10 episodios.

«FUBAR»

Género: espía comedia acción

Fecha de estreno: 12 de junio

Liberación: Netflix

Temporada: 2

En la segunda temporada, el veterano de la CIA Luke Brunner se enfrenta a nuevos retos tras su última misión de rescate de otro operativo que resultó ser su hija. En concreto, con el amor de su vida pasada, la ex espía de Alemania del Este Greta Nelso, que amenaza con destruir el mundo.

Esta vez, la espectacular Carrie-Anne Moss tendrá que enfrentarse a Iron Arnie. Podrás ver la batalla entre Terminator y Trinity en Netflix a partir del 12 de junio. Todo el antiguo equipo de la primera temporada vuelve a la acción.

«Juego del calamar» / Squid Game

Género: thriller de supervivencia, distópico, acción

Fecha de estreno: 27 de junio

Liberación: Netflix

Temporada: 3

Como la tercera temporada se rodó simultáneamente con la segunda, no tuvimos que esperar mucho para su estreno: el 27 de junio, la historia del enfrentamiento entre Son Gi Hoon y los organizadores de los juegos mortales llegará a su conclusión lógica. La última temporada no cumplió las expectativas en ciertos aspectos (aquí puedes averiguar por qué), así que esperemos que la parte final sea mucho más interesante que su algo deslucida predecesora.

La tercera temporada tendrá el menor número de episodios — sólo 6. Crees que el sufrido protagonista conseguirá derrotar al siniestro testaferro y a sus secuaces vestidos de forma similar?

También nos gustaría llamar su atención sobre las siguientes ampliaciones de serie: