TOP 8 descodificadores de TV de 2025: una elección inteligente para cada presupuesto

Antes no eran más que cajas «YouTube», pero ahora son centros multimedia en toda regla. Los descodificadores modernos pueden hacer de todo, desde transmitir en 4K HDR y ver IPTV hasta controlar tu casa inteligente e incluso jugar en la nube. Hemos seleccionado Descodificadores de televisión para diferentes escenarios: para programas de televisión, películas, juegos y simplemente para la comodidad diaria. ¿Qué tiene conectado a HDMI? Háznoslo saber en los comentarios

Criterios de selección

Sistema operativo

Google TV o Android TV son la mejor opción. Ofrecen un funcionamiento estable, acceso certificado a servicios de streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, etc.), búsqueda por voz, Chromecast, actualizaciones automáticas y compatibilidad con contenidos 4K.

AOSP (es decir, Android normal sin integración con Google TV) — esta es una historia de personalización: más flexibilidad, pero a menudo tendrás que instalar manualmente archivos APK, aguantar la falta de DRM (Digital Rights Management) y posibles limitaciones de calidad de vídeo (480p a través de Widevine L3).

Compatibilidad con formatos de vídeo

Moderno Descodificador de TV debe ser compatible con 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos (cuando se conecta a un receptor o televisor adecuado). Presta atención no solo a la presencia de «HDR compatible», sino también a la certificación.

Puntos clave: compatibilidad con AV1 (un nuevo códec de vídeo requerido por YouTube 4K y Netflix), H.265/HEVC, VP9 y 4K a 60 fotogramas por segundo.

Software y actualizaciones

Sin Widevine DRM nivel L1, no conseguirás Full HD o 4K legal en Netflix, Amazon Prime o Disney+. Se requiere la certificación oficial Netflix — para garantizar la calidad.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

La presencia de un Google Play en toda regla, las actualizaciones automáticas (especialmente los parches de seguridad) y un soporte adecuado por parte del fabricante — son señales de que el descodificador está vivo y no «anotado».

Conexión

Conjunto mínimo — HDMI 2.0. Ideal — HDMI 2.1 con eARC para televisores y barras de sonido modernos. Un puerto Ethernet es importante para un streaming 4K estable sin buffering. USB 3.0 (o al menos USB 2.0 OTG), compatibilidad con microSD y lector de tarjetas — pros.

Wi-Fi 5 — estándar, Wi-Fi 6 — extra, que realmente mejora la estabilidad de la red. Bluetooth — preferiblemente versión 5.0+, pero incluso 4.2 es suficiente para auriculares o un mando a distancia.

Productividad

Olvídate de Allwinner y Rockchip barato — estos chips tienen gráficos débiles, pobre soporte de códecs y funcionamiento inestable. Céntrate en Amlogic S905X3, S905X4, S922X, Realtek RTD1619, Tegra X1+ (NVIDIA Shield TV). Proporcionan una interfaz fluida, 4K60 fps, juegos básicos y compatibilidad con códecs modernos.

2 GB de RAM — mínimo para sistemas AOSP; 4 GB — comodidad; 8 GB — para entusiastas. Si el decodificador se ralentiza en el menú principal, sólo empeorará.

Mando a distancia Los mandos a distancia Bluetooth o RF son más cómodos: puedes controlar el descodificador sin apuntar, a diferencia de las soluciones IR. Además de un micrófono para la búsqueda por voz, botones Netflix/YouTube, y aún mejor — la posibilidad de reasignar. Giroscopio (cursor en el aire), retroiluminación, teclas programables — opcional, pero muy bonito. Si el decodificador es genial, pero el mando a distancia es terrible, arruinará toda la experiencia del usuario. Tamaño y diseño Si busca una versión de viaje — elija el formato «TV stick» (por ejemplo, Xiaomi TV Stick 4K). Es minimalista, se oculta fácilmente detrás del televisor y no requiere una fuente de alimentación independiente (a menudo se alimenta de un USB del televisor).

Los modelos fijos son más grandes, pero tienen refrigeración activa/pasiva, más puertos y funcionan de forma más estable bajo carga prolongada. Y sí — una carcasa barata que se calienta como una plancha no aporta confianza en la marca.

El mejor descodificador de televisión económico — X96 mini W2

X96 mini W2 — una opción clásica para quienes buscan un descodificador barato, sencillo y funcional, sin campanas ni silbatos innecesarios. Es ideal para una casa de veraneo, la cocina o un segundo televisor en el que no necesites una superpotencia, pero quieras ver tus programas favoritos, YouTube y servicios de streaming sin bailes de pandereta innecesarios.

El dispositivo se basa en el chip Amlogic S905W2 — una versión actualizada de un procesador económico que admite vídeo de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, incluidos los modernos códecs AV1, H.265 y VP9. Junto con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno, esta configuración permite ejecutar apps estándar de Android sin problemas — ideal para ver vídeos, pero no para juegos exigentes o multitarea activa.

X96 mini W2 funciona con Android 11, pero no es el SO Android TV, sino un AOSP clásico con un lanzador al estilo Android TV. Permite instalar apps tanto desde Google Play como mediante archivos APK, pero debido a la falta de certificación (Widevine L1), estarás limitado a ver Netflix, Disney+ u otros servicios en calidad SD — 480p como máximo. Para un streaming cómodo, es mejor usar YouTube, IPTV o vídeo local en Full HD.

Acerca de las conexiones X96 mini W2 — Todo es mínimo pero funcional: HDMI 2.0, un USB 2.0, salida AV para televisores antiguos, Ethernet (hasta 100 Mbit/s) y Wi-Fi de 2,4 GHz. No hay soporte de 5 GHz, así que para contenidos 4K, es mejor conectarse por cable de inmediato — El Wi-Fi es francamente débil aquí.

Mando a distancia — infrarrojos básico, sin entrada de voz ni Bluetooth. Por comodidad, es mejor comprar un air mouse o un teclado inalámbrico con touchpad — será mucho más fácil escribir, controlar apps y cambiar de vídeo.

Conclusión, X96 mini W2 — un típico decodificador de TV económico que no pretende ser premium, pero que claramente realiza tareas básicas. Y todo ello por un precio muy asequible — de 1.021 a 1.381 UAH.

El mejor descodificador oficial Android TV — Xiaomi Mi Box S4 2nd Gen

Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — uno de los decodificadores oficiales Android TV más populares que funciona con Google TV y cuenta con todas las certificaciones necesarias para un streaming cómodo. Gracias a la compatibilidad oficial con Google y Netflix, tienes acceso a contenido 4K HDR con Dolby Vision y HDR10+, que ya no es un lujo sino un requisito básico en 2025. Sin necesidad de bailar con archivos APK y un navegador hace que el uso sea lo más sencillo y cómodo posible.

El dispositivo funciona con el chip Amlogic S905X4 (uno de los mejores entre los chipsets económicos), que proporciona una reproducción 4K fluida a 60 fotogramas por segundo y es compatible con los formatos HDR modernos, lo que repercute positivamente en la calidad de la imagen.

La memoria interna es de solo 8 GB, lo que no está nada bien, sobre todo si quieres instalar muchas aplicaciones. No hay ranuras microSD, y el puerto USB (1×USB 2.0) no es muy adecuado para ampliar el almacenamiento.

En cuanto a las conexiones Xiaomi Mi Box S 2nd Gen ha confiado en los estándares inalámbricos: hay Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0, pero no hay puerto Ethernet — esto es una clara desventaja para los que quieren obtener Internet estable por cable y evitar problemas de almacenamiento en búfer al transmitir en 4K. HDMI 2.0 proporciona transmisión de vídeo 4K a 60 fps, lo que es suficiente para la mayoría de los televisores modernos.

Mando a distancia Xiaomi Mi Box S 2nd Gen sencillo pero funcional — con Bluetooth y un micrófono para la búsqueda por voz a través de Google Assistant. No hay funciones «adicionales» como botones retroiluminados o un giroscopio, pero es bastante cómodo y elimina la necesidad de apuntar con precisión con infrarrojos.

El diseño del descodificador es sobrio y compacto, y el cuerpo no se recalienta ni siquiera durante un visionado prolongado, lo que sin duda es una ventaja.

En resumen, Xiaomi Xiaomi Mi Box S 2nd Gen — una opción equilibrada para aquellos que quieren un Android TV oficial y estable con soporte para todos los estándares modernos de vídeo y sonido sin complicaciones innecesarias. En el momento de la publicación, el precio del decodificador oscila entre 1.890 y 2.899 UAH. Y si amplías un poco tu presupuesto — puedes hacerte con el más reciente Xiaomi Mi Box Stercera generación.

El mejor decodificador de TV para juegos — NVIDIA Shield TV Pro

NVIDIA Shield TV Pro — un centro multimedia para jugadores y amantes del cine, que desde hace tiempo es reconocido como un referente entre los decodificadores. Al parecer, por un precio de entre 9.899 y 13.512 UAH, no solo se obtiene un Android TV Box, sino un miniordenador con 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos y una potente transmisión de juegos a través de GeForce NOW.

El dispositivo está alimentado por el conocido chip NVIDIA Tegra X1+, que, aunque dista mucho de ser una novedad de 2025, está bien optimizado para multimedia y juegos. 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno con soporte para unidades USB y discos externos (la mayoría en formatos FAT32/exFAT) permiten trabajar cómodamente con aplicaciones, almacenar archivos y ejecutar varios juegos Android al mismo tiempo.

Cuando se trata de juegos — el paquete completo: GeForce NOW para transmitir juegos en la nube desde el PC, Steam Link para transmitir tus propios juegos desde el ordenador y miles de juegos de Google Play compatibles con el gamepad. Todo ello acompañado del cómodo sistema de control por voz Google Assistant y un genial mando con micrófono.

Puertos y conexiones en NVIDIA Shield TV Pro La conectividad también es de primera: dos USB 3.0, Ethernet de 1 Gbit, HDMI 2.0b con 4K HDR 60 FPS y Wi-Fi de 5 GHz. Los gamepads inalámbricos funcionan a la perfección, y la conexión estable permite disfrutar de streaming sin lag.

El precio puede parecer elevado para muchos, y la potencia del chip limita la capacidad de ejecutar juegos pesados sin streaming. Pero si se compara con las consolas y los PC de gama alta — Shield TV Pro parece una gran alternativa para los que quieren jugar en pantalla grande sin complicaciones.

Conclusión, NVIDIA Shield TV Pro — un centro multimedia y de juegos que combina vídeo de alta calidad, sonido, transmisión de juegos y facilidad de uso.

El mejor descodificador para IPTV y televisión digital — X98 Plus

Si buscas un descodificador compacto y asequible que gestione con fiabilidad la transmisión de IPTV y la televisión digital, X98 Plus basado en el procesador Amlogic S905W2 es una buena opción. Es muy adecuado para tareas multimedia básicas y ofrece una experiencia de visualización fluida incluso en 4K.

X98 Plus que funciona con Android 11 (AOSP, Android TV no oficial) ofrece funciones básicas, pero no está totalmente certificada para servicios de pago como Netflix HD. Algunas versiones están equipadas con Bluetooth 4.2, pero su estabilidad y disponibilidad dependen de la revisión y el firmware.

Los puertos USB básicos permiten conectar auriculares inalámbricos, un teclado o una unidad externa, lo que hace más cómodo su uso.

El procesador S905W2 maneja bien la IPTV y el streaming de vídeo, aunque puede haber microcongelaciones en la interfaz. Sin embargo, no esperes una gran multitarea. Pero para los fines de la TV digital y el streaming de vídeo, es más que suficiente.

X98 Plus es compacto, no ocupa mucho espacio en tu sistema multimedia y la compatibilidad con tarjetas microSD añade flexibilidad al almacenamiento de archivos. Al mismo tiempo, la falta de certificación oficial de Netflix y la compatibilidad limitada con algunos códecs de vídeo modernos (por ejemplo, AV1, aunque está disponible en algunas revisiones) pueden ser una desventaja para quienes quieran ver contenidos de plataformas de streaming de pago con la máxima calidad.

Por ejemplo, X98 Plus — no es un producto nuevo y es técnicamente inferior a modelos más recientes, pero es bastante suficiente para tareas básicas como IPTV, vídeo local o televisión digital terrestre. Su estabilidad, facilidad de uso y bajo precio lo convierten en una opción viable en 2025.

El mejor descodificador con 4K HDR, Dolby Vision y Atmos — Apple TV 4K

Apple TV 4K sigue siendo la referencia en decodificadores premium para quienes disfrutan de contenidos de alta calidad. Ofrece una compatibilidad excepcional con 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos y una profunda integración con el ecosistema Apple. Este modelo está equipado con el chip A15 Bionic, que ofrece un rendimiento superior, una respuesta instantánea y un cambio de aplicaciones rapidísimo.

Apple TV 4K es compatible con los principales servicios de streaming, como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y YouTube, y ofrece acceso al Apple TV+ con contenidos originales en los formatos de mayor calidad. La interfaz tvOS — es intuitiva y lógica, y el mando Siri Remote admite la búsqueda por voz y tiene un panel táctil.

Para los aficionados al cine en casa Apple TV 4K — un verdadero tesoro. Gracias a su procesamiento de vídeo de alta calidad y su compatibilidad con audio sin pérdidas eARC, funciona a la perfección con barras de sonido y receptores AV. Dolby TrueHD con sonido envolvente (Atmos) de fuentes locales se puede transmitir a través de la aplicación Infuse junto con un NAS.

Desventajas Apple TV 4K puede considerarse un precio bastante elevado, así como el sistema cerrado — por ejemplo, la imposibilidad de instalar directamente archivos APK o utilizar reproductores de terceros a nivel de Android TV. Pero si eres usuario de iPhone o buscas la máxima calidad de visionado — Apple TV 4K está más allá de la competencia. El precio es clásico para «manzana» gadgets — de 5.899 a 8.278 UAH.

El mejor descodificador de TV compacto de 2025 — Xiaomi Mi TV Stick 4K

Xiaomi Mi TV Stick 4K — es un auténtico campeón entre los descodificadores compactos, ya que ofrece las máximas prestaciones en un formato diminuto. Cabe fácilmente en la palma de la mano y es prácticamente invisible detrás del televisor, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes viajan con frecuencia o simplemente aprecian el minimalismo.

La compatibilidad con 4K HDR, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos garantiza que los contenidos se vean y suenen al máximo nivel, algo poco habitual en un dispositivo tan pequeño.

En el corazón Xiaomi Mi TV Stick 4K es el procesador Amlogic S905Y4 de 64 bits con cuatro núcleos Cortex-A35 que, emparejado con los gráficos Mali-G31 MP2, ofrece una decodificación por hardware fluida de vídeo 4K en formatos H.265, VP9 y AV1. Para la mayoría de los servicios de streaming, esto es suficiente, aunque puede haber matices con contenidos superpesados de fuentes locales.

Funciona Xiaomi Mi TV Stick 4K en Android TV 12, que te da acceso a toda la gama de servicios populares — Netflix, YouTube, Disney+ y Amazon Prime Video funcionan a la perfección, y Google Assistant y el control por voz añaden comodidad al control. El Chromecast integrado permite transmitir rápidamente contenidos desde el smartphone a la pantalla grande sin necesidad de ajustes adicionales.

Sin embargo, a pesar de su tamaño compacto, Xiaomi Mi TV Stick 4K no admite conectividad Ethernet, por lo que depende únicamente de Wi-Fi, lo que puede causar problemas en condiciones inestables de Internet.

Conclusión, Xiaomi Mi TV Stick 4K — una excelente opción para los usuarios que desean añadir funciones inteligentes a su televisor con soporte para los modernos estándares de vídeo y audio de la forma más sencilla y compacta. En el momento de la publicación, el precio del descodificador oscila entre 1.740 y 3.495 UAH.

El mejor descodificador con gran capacidad de almacenamiento — Vontar X3

Vontar X3 en la versión de 128 GB — un jugador serio entre los descodificadores de TV económicos que no sólo actúa como reproductor multimedia, sino que también se convierte en un centro multimedia doméstico. Cuanta más memoria tenga, más juegos, películas, programas de televisión y aplicaciones podrá descargar.

Procesador Vontar X3 El Amlogic S905X3 con 4 GB de RAM garantiza un funcionamiento fluido incluso cuando ejecutas varias aplicaciones a la vez sin que te remuerda la conciencia, y Android 9.0 de Google Play Store te da acceso a una gran cantidad de apps — desde Netflix y YouTube a todos los servicios de streaming posibles e incluso elementos de la plataforma de juegos.

Para los aficionados al vídeo de alta calidad Vontar X3 ofrece compatibilidad con 4K HDR y Dolby Vision, lo que hace que la imagen sea brillante y saturada — es agradable que un teléfono económico ya intente producir una imagen que no te avergüence mostrar a tus invitados.

Gracias a Wi-Fi de 5 GHz y Ethernet de 1 Gbps, el dispositivo demuestra una conexión de red estable, suficiente para una transmisión 4K fluida sin almacenamiento en búfer. Bluetooth 4.0 permite conectar unos auriculares o un gamepad sin cables adicionales.

La interfaz de Android 9.0 a veces requiere atención — encontrar Netflix o YouTube puede ser toda una búsqueda. Pero es el precio que hay que pagar por la libertad y la versatilidad.

Si hablamos de las desventajas — el cuerpo Vontar X3 Se calienta un poco durante un uso prolongado, lo que en 2025 ya puede considerarse algo anticuado «una característica» de los equipos económicos.

Si buscas un descodificador — barato, versátil y con gran capacidad de almacenamiento Vontar X3 es exactamente lo que necesitas. El precio oscila entre 2.827 y 3.617 UAH.

El mejor descodificador de televisión universal — KickPi KP1

KickPi KP1 — el ratón gris que ha ido ganando silenciosamente la partida a los grandes del mercado de los descodificadores. Tras su modesto aspecto y su nombre, que más bien parece un aparato de bricolaje de AliExpress, se esconde un centro multimedia bastante equilibrado.

Funciona KickPi KP1 alimentado por el conocido chip Amlogic S905Y4 — no es un cohete, pero es una gran oferta para Android TV. Emparejado con 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, permite ejecutar cómodamente Netflix, YouTube, Spotify e incluso sudar la gota gorda en GeForce NOW. Y lo que es más importante, no se trata de un firmware personalizado — es Android TV 12 certificado, con Google Play y compatibilidad total con comandos de voz a través de Google Assistant.

El soporte de formatos está por encima: HDR10+, Dolby Vision, AV1 — lo que quieras. Y para los amantes del sonido envolvente, KP1 puede transmitir Dolby Atmos a través de HDMI ARC.

Con interfaces en KickPi KP1 Todo es adulto: dos USB, salida AV para televisores antiguos, SPDIF para los audiófilos, HDMI 2.1 (¡una gran ventaja!) y un puerto LAN. Sí, es de 100 Mbps, pero es suficiente para un streaming estable. La única pega es que el mando a distancia sólo funciona por Bluetooth, así que el habitual mando universal por infrarrojos no sirve. Aunque tienes búsqueda por voz, que a veces incluso entiende ucraniano.

También hay desventajas: con 2 GB de RAM, no esperes milagros — el cambio entre aplicaciones «pesadas» no siempre es instantáneo. Y aunque la interfaz no se congela, a veces da la sensación del típico usuario de lunes por la mañana. Además, no hay certificación oficial de Netflix HD — aunque la app se lanza y reproduce 4K en la mayoría de los casos, esto no está garantizado por todos los servicios.

En general KickPi KP1 — un excelente ejemplo de un «todoterreno»: sin pretensiones, bastante potente, con buen soporte de formatos y conexiones. En el momento de la publicación, el coste de un descodificador oscila entre 1.949 y 3.150 hryvnias.