Зак Снайдер показал трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости», фильм выйдет на HBO Max в 2021 году в формате четырех часовых серий





Фанаты Зака Снайдера наконец дождались новостей о режиссерской версии фильма Justice League / «Лига справедливости» — автор не только рассказал несколько интересных подробностей о проекте, но и показал тизер-трейлер.

Снайдер сообщил, что Zack Snyder’s Justice League выйдет в формате четырех часовых серий на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году (конкретная дата пока не называется). После дебюта их также смонтируют в единый фильм для любителей именно такого формата.

Команда также работает над тем, чтобы проект смогли посмотреть и зрители стран, где HBO Max пока не запущен — скорее всего на этих территориях Snyder Cut будет доступен в цифровых сервисах дистрибуции контента. Ранее автор рассказывал, что выбирает между форматом сверхдлинного фильма (инсайдеры указывали на длительность 214 минут) и мини-сериала.

В трейлере показаны все участники Лига справедливости, включая Cyborg, Flash, Batman, Superman, Wonder Woman и Aquaman (а также злодей Darkseid). Имена Киборга и Флэша неспроста указаны первыми, так как по мнению Зака Снайдера им уделили незаслуженно мало времени в кинотеатральной версии, так что мы увидим больше сцен с Флэшем, а Киборг вообще является «сердцем всего фильма». Благодаря расширенному хронометражу режиссер также сможет более подробно раскрыть характеры и мотивацию главных героев, чего не хватало версии Джосса Уидона.

Напомним, что по личным причинам (по другой версии — из-за творческих разногласий с Warner Bros.) Зак Снайдер покинул кресло режиссера «Лиги справедливости», которую в итоге доснимал и монтировал Джосс Уидон. Данная версия откровенно не понравилась фанатам, однако у Снайдера осталось солидное количество отснятого материала, не вошедшего в кинотеатральный релиз и самое главное — желание реабилитироваться, что и привело к соглашению с HBO Max.

Источник: The Verge