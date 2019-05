«Аладдин» от Гая Ричи с Уиллом Смитом собрал более $200 млн в первый уикэнд проката

Киноадаптация мультфильма Aladdin / «Аладдин» от Гая Ричи с Уиллом Смитом в роли Джинна показала весьма неплохой первый уикэнд, собрав в прокате более $200 млн.

В Северной Америке фильм собрал $86,1 млн, а в зарубежных кинотеатрах — $121 млн, что в сумме дало $207,1 млн при бюджете $183 млн. Таким образом, картина может полностью окупиться уже по итогам первой недели проката. Лучшие результаты за границей показал Китай ($18,7 млн), Мексика ($9,2 млн), Великобритания ($8,4 млн), Италия ($6,6 млн) и Корея ($6,5 млн).

Если говорить об экранизациях классических историй Disney, то восточная сказка уступила по сборам в США в первые выходные только фильму «Beauty and the Beast» (2017) с результатом $174,7 млн, «Alice in Wonderland» (2010) — $116,1 млн и «The Jungle Book» (2016) — $103,2 млн.

Впрочем, уже в июле текущего года Аладдин скорее всего опустится в данном рейтинге еще ниже, ведь на экраны выйдет новая версия легендарной истории The Lion King / «Король лев» от Джона Фавро. Одноименный мультфильм собрал почти $1 млрд в 1994 году, и судя по трейлерам, киноадаптация соберет заметно больше.

Отметим, что редакция ITC.UA оценила фильм Aladdin / «Аладдин» в 4,5 балла (обзор от Олега Данилова можно прочитать здесь), так что он однозначно заслуживает внимания, особенно для посещения кинотеатра с детьми.

Источник: Box Office Mojo