Amazon на один день снизила цены на новейшую водонепроницаемую электронную книгу Kindle Paperwhite до рекордно низких, базовая модель стоит всего $90 [Обновлено: акция закончилась]

Компания Amazon достаточно часто заманивает покупателей сниженными ценами на свои планшеты Fire и электронные книги Kindle, которые и без того считаются относительно недорогими. На сей раз гигант интернет торговли решил в рамках специального однодневного предложения снизить цену на новейшую электронную книгу Kindle Paperwhite, вышедшую только два месяца назад. Вне зависимости от модели скидка составляет $40. То есть, стартовая цена базовой Kindle Paperwhite с 8 ГБ флэш-памяти, оснащенной только модулем Wi-Fi, сейчас составляет всего $90 — это самая минимальная цена за все время. Следует упомянуть, что в данном случае речь о модели, демонстрирующей рекламу в рамках программы Special Offers. Впрочем, при желании рекламу можно отключить, просто обратившись через какое-то время после покупки в поддержку Amazon с жалобой на неполезность рекламных объявлений.

Как мы уже отмечали выше, действующая сейчас скидка на Amazon Kindle Paperwhite — это однодневное предложение, так что желающим обзавестись устройством определенно не стоит медлить с покупкой. Тем более, что сумма в $90 и близко не граничит с действующим ныне пределом беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов (пока еще €150), то есть при желании можно докинуть в корзину еще что-то по мелочи.

Напомним, актуальная модель Kindle Paperwhite десятого поколения выделяется удвоенным объемом памяти, более компактным корпусом и имеет водозащищенное исполнение в соответствии со степенью IPX8 (как премиальная модель Kindle Oasis). Более подробно о характеристиках новинки мы рассказывали в новости с анонсом.

Обновлено (10:15) : К сожалению, действие спецпредложения закончилось и цены на Kindle Paperwhite снова вернулись к прежнему уровню — от $130 за базовую версию.

Источник: The Verge