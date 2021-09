Ровно год назад Amazon Studios продлила супергеройский сериал The Boys / «Пацаны» на третий сезон, а также объявила о желании расширить вселенную Vought Cinematic Universe с помощью спин-оффа. Теперь компания официально дала проекту «зеленый свет», так что производство пока безымянного проекта должно стартовать в ближайшее время.

Как и в случае с основным сериалом, созданием нового проекта займутся совместно Sony Pictures Television и Amazon Studios. Несмотря на то, что в сериале пойдет речь о школе для супергероев-подростков, он получит тот же жестокий рейтинг R. Создатели описывают новое шоу следующим образом:

«Действие развернется в колледже компании Vought International для юных супергероев, где ученики с бушующим в крови гормонами исследуют границы своих физических, сексуальных и моральных способностей. Победители получают не пятерки в дневник, а лучшие контракты на защиту крупнейших городов и возможность попасть в семерку лучших супергероев во главе с Хоумлендером. Шоу будет представляет собой гремучую смесь из типичного сериала о школьниках и сурового отбора на выбывание в стиле «Голодных игр», естественно, со всей душой, черным юмором и хулиганством, присущими вселенной The Boys».

Главные роли в сериале сыграют молодые актеры Джаз Синклер, Лизз Бродвей, Шейн Пол Макги, Эйми Карреро, Рейна Хардести и Мэдди Филлипс. По некоторым данным, они станут представителями команды G-Men, которая в свою очередь является пародией на X-Men («Людей Икс»).

Шоураннерами и исполнительными продюсерами Untitled The Boys Spinoff назначили Мишель Фазекас и Тару Баттерс, которые работали над сериалами Reaper, Kevin (Probably) Saves the World и Emergence. Также за проектом будут присматривать в качестве исполнительных продюсеров Эрик Крипке, Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймс Уивер. Дату премьеры нового проекта обещают огласить позже, но практически наверняка его покажут в перерыве между сезонами The Boys / «Пацаны».

