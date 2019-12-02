Блоги
Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer

Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer

Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer


Компания Amazon разработала новую версию беспилотной машинки DeepRacer, призванной помочь инженерам и программистам в тестировании их собственных алгоритмов автономного вождения. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

Напомним, впервые о проекте AWS DeepRacer стало известно в 2018 году. В его рамках Amazon представила одноименную облачную платформу, позволяющую начинающим и не только разработчикам создавать, обучать и испытывать на практике при помощи специального 3D-симулятора собственные наработки в сфере алгоритмов автономного вождения, а также организовала две гоночные лиги — онлайновую и офлайновую. В онлайновой лиге разработчики, которые считают, что их алгоритм достаточно хорош и конкурентоспособен, могут сравнить свои решения в виртуальных гонках. Офлайновая лига предназначена для самых смелых и уверенных в своих силах девелоперов: в ней алгоритмы соревнуются между собой уже в реальных заездах на фирменных машинках DeepRacer — которые в первой версии могли ездить лишь по простому треку, ориентируясь по данным с единственной бортовой камеры.

Новая модель, получившая название DeepRacer Evo, отличается более сложным набором датчиков: теперь машинка получает данные об окружающем пространстве с помощью двух камер, а также лидара на крыше. В начале 2020 года новая версия будет доступна в виде готового устройства, а также в виде набора датчиков, который можно будет установить на старую версию.

Дабы в полной мере раскрыть новые возможности машинки, Amazon добавит в соревнования новые типы заездов. Во-первых, если раньше участники соревновались в скорости прохождения треков в ходе одиночных заездов, то теперь компания готова разрешить заезды одновременно двух моделей, которые смогут «видеть» друг друга и избегать столкновений благодаря наличию всестороннего лидара. Во-вторых, на трассе появятся препятствия, которые машинкам необходимо будет обнаруживать и объезжать.

По мнению Amazon, новая версия DeepRacer сделает игрушечное устройство ближе к реальным беспилотным автомобилям и даст разработчикам более аутентичное представление о работе полноценных систем автономного вождения.

Напоследок отметим, что в дополнение к вышеперечисленному компания Джеффа Безоса также увеличила число гонок в офлайн- и онлайн- лигах, доведя количество реальных заездов до 30 и количество виртуальных — до 24, и объявила о создании инструмента, который позволит всем желающим создавать собственные локальные гоночные мероприятия. Последнее нововведение, как ожидается, найдут полезным как обычные пользователи, желающие бросить вызов своим друзьям и знакомым, так и компании, которые получат возможность проверить навыки своих сотрудников и заодно развлечь их.

Источник: N+1

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить