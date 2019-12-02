Amazon представила новую версию беспилотной машинки DeepRacer





Компания Amazon разработала новую версию беспилотной машинки DeepRacer, призванной помочь инженерам и программистам в тестировании их собственных алгоритмов автономного вождения. Об этом сообщается в пресс-релизе корпорации.

Напомним, впервые о проекте AWS DeepRacer стало известно в 2018 году. В его рамках Amazon представила одноименную облачную платформу, позволяющую начинающим и не только разработчикам создавать, обучать и испытывать на практике при помощи специального 3D-симулятора собственные наработки в сфере алгоритмов автономного вождения, а также организовала две гоночные лиги — онлайновую и офлайновую. В онлайновой лиге разработчики, которые считают, что их алгоритм достаточно хорош и конкурентоспособен, могут сравнить свои решения в виртуальных гонках. Офлайновая лига предназначена для самых смелых и уверенных в своих силах девелоперов: в ней алгоритмы соревнуются между собой уже в реальных заездах на фирменных машинках DeepRacer — которые в первой версии могли ездить лишь по простому треку, ориентируясь по данным с единственной бортовой камеры.

Новая модель, получившая название DeepRacer Evo, отличается более сложным набором датчиков: теперь машинка получает данные об окружающем пространстве с помощью двух камер, а также лидара на крыше. В начале 2020 года новая версия будет доступна в виде готового устройства, а также в виде набора датчиков, который можно будет установить на старую версию.

Дабы в полной мере раскрыть новые возможности машинки, Amazon добавит в соревнования новые типы заездов. Во-первых, если раньше участники соревновались в скорости прохождения треков в ходе одиночных заездов, то теперь компания готова разрешить заезды одновременно двух моделей, которые смогут «видеть» друг друга и избегать столкновений благодаря наличию всестороннего лидара. Во-вторых, на трассе появятся препятствия, которые машинкам необходимо будет обнаруживать и объезжать.

По мнению Amazon, новая версия DeepRacer сделает игрушечное устройство ближе к реальным беспилотным автомобилям и даст разработчикам более аутентичное представление о работе полноценных систем автономного вождения.

Напоследок отметим, что в дополнение к вышеперечисленному компания Джеффа Безоса также увеличила число гонок в офлайн- и онлайн- лигах, доведя количество реальных заездов до 30 и количество виртуальных — до 24, и объявила о создании инструмента, который позволит всем желающим создавать собственные локальные гоночные мероприятия. Последнее нововведение, как ожидается, найдут полезным как обычные пользователи, желающие бросить вызов своим друзьям и знакомым, так и компании, которые получат возможность проверить навыки своих сотрудников и заодно развлечь их.

Источник: N+1