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Американская компания Casper представила умную лампу Glow, способную улучшить качество сна
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Американская компания Casper представила умную лампу Glow, способную улучшить качество сна

Американская компания Casper представила умную лампу Glow, способную улучшить качество сна

Американская компания Casper представила лампу Glow, которая, как заявляют ее создатели, улучшает качество сна и делает пробуждение более легким.

Когда до предполагаемого времени засыпания остается около часа, лампу необходимо перевернуть, после чего она начнет светиться, распространяя вокруг себя теплый свет. В течение последующих 45 минут интенсивность свечения будет постепенно снижаться, имитируя закат солнца и успокаивая организм. При этом встроенный сенсор самостоятельно определит уровень освещения в помещении и настроит оптимальную яркость.

Управлять лампой также можно по Bluetooth через приложение, но в большинстве случаев оно вряд ли пригодится, утверждают в Casper, — потому что Glow понимает жесты. Так, если повернуть лампу в одну сторону — яркость прибавится, если в другую — снизится. Встряхните устройство — и оно перейдет в режим ночника. А если вам просто нужен свет в течение длительного времени, то необходимо нажать кнопку, расположенную на поверхности Glow.

«Дизайн лампы был разработан с учетом того, что ею может пользоваться сонный человек», — подчеркивают инженеры.

Кроме того, разработчики Glow отмечают, что лампу можно взять с собой в ночной «поход» к холодильнику или «завести» ее на определенное время — тогда она попытается разбудить владельца, мягко наращивая освещение в комнате.

Стоимость одной Glow — $89, набор из двух ламп, автоматически синхронизирующихся между собой, обойдется в $169. База для беспроводной зарядки входит в комплект.

«Glow, используя особенности реакции человеческого организма на свет, поможет вам как умиротворенно заснуть, так и бодро проснуться», — резюмировали в Casper.

Источники: TechCrunch, hightech.plus

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