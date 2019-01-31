Американская компания Casper представила умную лампу Glow, способную улучшить качество сна

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американская компания Casper представила лампу Glow, которая, как заявляют ее создатели, улучшает качество сна и делает пробуждение более легким.

Когда до предполагаемого времени засыпания остается около часа, лампу необходимо перевернуть, после чего она начнет светиться, распространяя вокруг себя теплый свет. В течение последующих 45 минут интенсивность свечения будет постепенно снижаться, имитируя закат солнца и успокаивая организм. При этом встроенный сенсор самостоятельно определит уровень освещения в помещении и настроит оптимальную яркость.

Управлять лампой также можно по Bluetooth через приложение, но в большинстве случаев оно вряд ли пригодится, утверждают в Casper, — потому что Glow понимает жесты. Так, если повернуть лампу в одну сторону — яркость прибавится, если в другую — снизится. Встряхните устройство — и оно перейдет в режим ночника. А если вам просто нужен свет в течение длительного времени, то необходимо нажать кнопку, расположенную на поверхности Glow.

«Дизайн лампы был разработан с учетом того, что ею может пользоваться сонный человек», — подчеркивают инженеры.

Кроме того, разработчики Glow отмечают, что лампу можно взять с собой в ночной «поход» к холодильнику или «завести» ее на определенное время — тогда она попытается разбудить владельца, мягко наращивая освещение в комнате.

Стоимость одной Glow — $89, набор из двух ламп, автоматически синхронизирующихся между собой, обойдется в $169. База для беспроводной зарядки входит в комплект.

«Glow, используя особенности реакции человеческого организма на свет, поможет вам как умиротворенно заснуть, так и бодро проснуться», — резюмировали в Casper.

Источники: TechCrunch, hightech.plus