Американские исследователи не обнаружили свидетельств того, что гаджеты и соцсети могут вредить психике подростков





Обеспокоенные родители по всему миру уверены, что смартфоны, компьютеры и социальные сети вредят их детям. Однако научные исследования не подтверждают этих опасений. Новый анализ, проведенный командой из Калифорнийского университета в Ирвайне, также не обнаружил доказательств того, что увлечение гаджетами вредит подросткам.

Как сообщает Science Daily, специалисты опросили около 2000 подростков в возрасте от 10 до 15 лет, принадлежащих к различным расовым группам и чьи семьи имели различное благосостояние, о том, сколько времени они проводят перед экранами устройств. Затем 400 из них обследовали более подробно: в течение двух недель испытуемые ежедневно отчитывались о времени, потраченном на гаджеты, характере использования гаджетов (например, для учебы или для переписки в социальных сетях), а также своем психическом состоянии.

Исследователи пытались найти корреляции между интенсивностью использования устройств и долгосрочной вероятностью психических расстройств. Кроме того, они проверяли, может ли чрезмерное внимание к гаджетам в определенный день ухудшить психическое состояние.

В обоих случаях команде не удалось подтвердить, что увлечение гаджетами может нанести вред. Более того, некоторые подростки чувствовали себя лучше, когда проводили больше времени в соцсетях и получали больше сообщений.

Таким образом, связь между смартфонами и риском психических расстройств, в которую верят многие родители, в очередной раз не обнаружена. По словам ученых, взрослым пора перестать спорить о вреде современных технологий. Вместо этого лучше проводить с детьми больше времени и поддерживать их.

Источник: hightech.plus