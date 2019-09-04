Американские разработчики предложили задействовать военные вертолеты в качестве летающих сотовых вышек

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Американская компания Hughes Network Systems представила концепцию системы, которая позволит военным вертолетам выступать в роли аэромобильных сотовых вышек. Как пишет C4ISRNET, решение, поддерживающее сотовые сети стандарта 4G, выполнено универсальным и может быть установлено также на беспилотные летательные аппараты.

Отметим, что в современном бою надежный и быстрый обмен информацией приобретает все большее значение. Солдаты и боевая техника постоянно передают различные данные, включая местоположение и записи с камер. Дабы максимально увеличить покрытие военной сети и обеспечить ее быстрое развертывание и стабильность в том числе непосредственно в зоне боевых действий, Hughes Network Systems предложила задействовать БПЛА и военные вертолеты (указывается, что для работы системы необходимы транспортные средства вертолетного типа, способные зависать на одном месте).

Как сообщается, новая система разработана на основе системы HeloSat, обеспечивающей связь через спутники. Одна станция LTE для вертолетов поддерживает до 100 одновременных подключений. Система выполнена по модульной схеме с открытой архитектурой. Другие подробности о ней пока не раскрываются. Вместе с тем, уточняется, что разработка может пригодиться также спасателям, работающим в отдаленных регионах.

В настоящее время армия США не выразила заинтересованности в представленной Hughes концепции.

Источник: N+1