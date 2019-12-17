Американские сотрудники Apple отныне могут пройти генетический тест совершенно бесплатно

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Компания Apple уже давно предлагает своим американским сотрудникам множество возможностей получить современную медицинскую помощь в принадлежащей ей сети клиник AC Wellness. Теперь к ним добавятся генетические тесты на склонность к различным заболеваниям.

Как сообщает CNBC, доступ к новой услуге получат все сотрудники Apple, работающие в Кремниевой долине. Тестирование будет проходить непосредственно в медицинских центрах AC Wellness — один из которых расположен непосредственно в кампусе Apple Park, а другой находится в Санта-Кларе, в нескольких километрах от головного офиса Apple — при поддержке стартапа Color Genomics.

Стоимость тестов Color Genomics для обычных клиентов составляет почти $260. Однако для работников Apple и членов их семей они будут бесплатными — правда, для прохождения теста необходимо предварительно получить соответствующее направление от лечащего врача.

Анализ нацелен на выявление генетической предрасположенности к проблемам со здоровьем, включая различные виды рака и болезни сердечно-сосудистой системы. В случае обнаружения предрасположенности эта информация, как предполагается, позволит врачу и пациенту вовремя принять профилактические меры, которые снизят риск развития недуга.

«Здорово, что современные компании уже не просто выделяют своим сотрудникам доктора, когда те заболевают, но и уделяют внимание превентивным мерам», — отметил в комментарии для CNBC Роберт Грин, медицинский генетик из Гарвардской медицинской школы.

Напоследок отметим, что AC Wellness, будучи не подразделением, а дочерним предприятием Apple, не предоставляет доступ к информации о здоровье пациентов руководству «яблочного» гиганта.

Источник: hightech.plus