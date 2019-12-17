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Американские сотрудники Apple отныне могут пройти генетический тест совершенно бесплатно

Американские сотрудники Apple отныне могут пройти генетический тест совершенно бесплатно

Американские сотрудники Apple отныне могут пройти генетический тест совершенно бесплатно


Компания Apple уже давно предлагает своим американским сотрудникам множество возможностей получить современную медицинскую помощь в принадлежащей ей сети клиник AC Wellness. Теперь к ним добавятся генетические тесты на склонность к различным заболеваниям.

Как сообщает CNBC, доступ к новой услуге получат все сотрудники Apple, работающие в Кремниевой долине. Тестирование будет проходить непосредственно в медицинских центрах AC Wellness — один из которых расположен непосредственно в кампусе Apple Park, а другой находится в Санта-Кларе, в нескольких километрах от головного офиса Apple — при поддержке стартапа Color Genomics.

Стоимость тестов Color Genomics для обычных клиентов составляет почти $260. Однако для работников Apple и членов их семей они будут бесплатными — правда, для прохождения теста необходимо предварительно получить соответствующее направление от лечащего врача.

Анализ нацелен на выявление генетической предрасположенности к проблемам со здоровьем, включая различные виды рака и болезни сердечно-сосудистой системы. В случае обнаружения предрасположенности эта информация, как предполагается, позволит врачу и пациенту вовремя принять профилактические меры, которые снизят риск развития недуга.

«Здорово, что современные компании уже не просто выделяют своим сотрудникам доктора, когда те заболевают, но и уделяют внимание превентивным мерам», — отметил в комментарии для CNBC Роберт Грин, медицинский генетик из Гарвардской медицинской школы.

Напоследок отметим, что AC Wellness, будучи не подразделением, а дочерним предприятием Apple, не предоставляет доступ к информации о здоровье пациентов руководству «яблочного» гиганта.

Источник: hightech.plus

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