Американские ученые разработали прорывную технологию неинвазивной эндоскопии

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Эндоскопическое обследование предполагает введение камер непосредственно в организм пациента. Это болезненная процедура, которая в некоторых случаях требует даже хирургического вмешательства. Исследователи из Университета Карнеги-Меллона предложили альтернативный подход, основанный на ультразвуке, — нехирургический и совершенно неинвазивный.

Как сообщает phys.org, команда задействовала ультразвук — способный, как известно, сжимать и разрежать среду, через которую он проходит, — чтобы увеличить проницаемость биологических тканей для света. По сути, ученые превратили ткани в своеобразную «линзу», которая обеспечила оптической визуализации доступ к внутренним органам. Регулируя поток ультразвука, исследователи смогли эффективно фокусировать свет на нужной глубине, получая изображения, которые ранее были недоступны неинвазивным способом.

В своей работе команда в основном сконцентрировалась на мозге и тканях, лежащих близко к поверхности тела. Дальнейшие исследования помогут понять, насколько глубоко можно заглянуть в организм с помощью ультразвуковой «линзы».

По словам авторов, в будущем разработка позволит отказаться от введения камер под кожу или внутрь тела. Это сделает обследование мозга, желудка и других внутренних органов намного менее неприятным и рисковым. Кроме того, методика поможет лучше изучить причины целого ряда болезней.

Источник: hightech.plus