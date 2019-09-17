Американские военные разрабатывают систему, которая позволит сбивать беспилотники короткими очередями из пулемета

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Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития боевых возможностей (CCDC) Армии США в июне текущего года провело испытания новой системы объектовой защиты от малых беспилотных летательных аппаратов на небольших расстояниях BLADE.

Как сообщается, система BLADE представляет собой модифицированную дистанционно управляемую турель CROWS с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. На эту турель разработчики установили компактную радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных воздушных целей, тепловизор, оптико-электронную систему с режимами работы в дневное и ночное время, а также систему полуавтоматического наведения.

По утверждению инженеров, BLADE может быть смонтирована практически на любые военные бронемашины. Другие подробности о системе не раскрываются.

Согласно сообщению американских военных, летом этого года инженеры CDCC испытали BLADE на полигоне базы «Форт Дикс» в Нью-Джерси. В результате военным специалистам удалось добиться поражения беспилотных целей короткими очередями. Кроме того, по итогам испытаний BLADE получила индекс готовности 6. Это означает, что начальные конструкторские испытания пройдены успешно, и проект системы может получить финансирование на дальнейшую разработку.

Принцип работы дистанционно управляемой турели CROWS (без модификации BLADE).

Источник: N+1