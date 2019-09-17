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Американские военные разрабатывают систему, которая позволит сбивать беспилотники короткими очередями из пулемета

Американские военные разрабатывают систему, которая позволит сбивать беспилотники короткими очередями из пулемета

Американские военные разрабатывают систему, которая позволит сбивать беспилотники короткими очередями из пулемета


Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития боевых возможностей (CCDC) Армии США в июне текущего года провело испытания новой системы объектовой защиты от малых беспилотных летательных аппаратов на небольших расстояниях BLADE.

Как сообщается, система BLADE представляет собой модифицированную дистанционно управляемую турель CROWS с пулеметом M2 калибра 12,7 миллиметра. На эту турель разработчики установили компактную радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных воздушных целей, тепловизор, оптико-электронную систему с режимами работы в дневное и ночное время, а также систему полуавтоматического наведения.

По утверждению инженеров, BLADE может быть смонтирована практически на любые военные бронемашины. Другие подробности о системе не раскрываются.

Согласно сообщению американских военных, летом этого года инженеры CDCC испытали BLADE на полигоне базы «Форт Дикс» в Нью-Джерси. В результате военным специалистам удалось добиться поражения беспилотных целей короткими очередями. Кроме того, по итогам испытаний BLADE получила индекс готовности 6. Это означает, что начальные конструкторские испытания пройдены успешно, и проект системы может получить финансирование на дальнейшую разработку.

Принцип работы дистанционно управляемой турели CROWS (без модификации BLADE).

Источник: N+1

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