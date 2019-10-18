Американские военные заказали пушку, стреляющую на 1850 км

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Военные США заказали пушку, способную поражать наземные цели на расстоянии 1000 морских миль, или 1850 км, сообщает Popular Mechanics. Какая именно технология ляжет в основу такого чудовища, доподлинно неизвестно, но полковник Джон Рафферти, курирующий проекты по разработке дальнобойных орудий для американской армии, описал ее как «инновационную» и передовую и при этом «основанную на уже существующих технологиях».

Журналисты предполагают, что речь идет об «очень большом орудии», стреляющем «очень большими снарядами», оснащенными, помимо взрывчатого вещества, твердотопливным ракетным двигателем, способным придать снаряду дополнительное ускорение, и баком с твердым горючим. Стоимость одного такого снаряда будет находиться в пределах $400 000 — $500 000.

Первые испытания ключевых технических элементов будущего оружия должны начаться «очень скоро», и пройдут они на территории военно-морской базы Далгрен в Вирджинии. А первый рабочий прототип пушки должен быть готов к 2023 году.

Согласно задумке военных, задействование сверхдальнобойных орудий позволит артиллерии поражать цели, для уничтожения которых солдатам в настоящее время приходится звать на помощь авиацию.

Напоследок отметим, что самое дальнобойное на сегодня артиллерийское орудие Штатов — 155-мм пушка самоходной установки М109А6 Paladin, которая бьет на 40 км.

Источник: hightech.plus