Ancestors: The Humankind Odyssey выйдет на консолях 6 декабря

Студия Panache Digital, основанная создателем серии Assassin’s Creed Патрисом Дезиле, объявила дату выхода «выживалки» Ancestors: The Humankind Odyssey на PS4 и Xbox One — 6 декабря. Об этом разработчики сообщили в новом трейлере, в котором, помимо отзывов прессы, показали основную особенность игры — развитие приматов и их эволюцию от поколения к поколению.

В августе тайтл вышел на РС в Epic Games Store.

Отметим, что Ancestors: The Humankind Odyssey — это некогда амбициозный проект Дезиле, который должен был рассказать об эволюции человека из охотника в «венца собственной истории». Вместе с тем, конечный продукт отражает лишь малую часть изначального видения: в релизной версии проекта игрокам нужно постараться выжить и эволюционировать в течение 8 млн лет, начиная в Африке за 10 млн лет до сегодняшнего дня.

РС-версию игры критики встретили с прохладой — на Metacritic средняя оценка составляет 64 балла. Обзорщики жалуются на гринд, несбалансированную сложность, отсутствие обучения и потребность начинать с самого начала в случае проигрыша, а также отсутствие какого-либо финала.

Источник: DTF