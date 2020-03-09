Анонсирована новая часть известной пошаговой тактической серии Worms — Worms 2020





Студия Team17 анонсировала Worms 2020 — новую часть известной пошаговой тактической серии о бесконечных войнах дождевых червей, а также опубликовала дебютный тизер грядущего проекта. В нем кадры из предыдущих игр по франшизе транслируют на телевизоре, который разбивает трехмерный червяк. Кроме того, в ролике можно заметить классические для серии обычную и святую гранаты, а также биту.

Разработчики не уточнили, что будет представлять собой продолжение серии, заявив только, что «в таких Worms вы еще не играли» и что «в 2020 все будет по-серьезному». Подробностями обещают поделиться позже — пока что неизвестно ни то, на каких платформах выйдет следующая пошаговая артиллерия, ни то, в какой стилистике она будет выполнена — двумерной или трехмерной.

Дата релиза проекта также пока не сообщается, однако, судя по описанию ролика и названию игры, выход Worms 2020 можно ожидать в 2020 году.

Напоследок отметим, что последняя на данный момент игра по «червячной» франшизе, Worms W.M.D., вышла в 2016 году. Фанаты и критики приняли ее в целом положительно — рейтинг игры, релиз которой состоялся на всех актуальных платформах, за исключением мобильных устройств, на Metacritic составляет 76 баллов из 100.