AR-очки Tilt Five сделают настольные игры интерактивными и трехмерными, а также позволят играть в них с друзьями даже по интернету





Развлекательная система Tilt Five призвана привнести в настольные игры голограммы дополненной реальности. Играть в голошахматы или в Dungeons & Dragons можно будет даже по сети, рассказывает New Atlas.

Как сообщается, Tilt Five состоит из нескольких основных элементов: игрового поля, AR-очков, подключаемых посредством USB к устройству на Windows или Android с установленным фирменным ПО, и контроллера. Идея состоит в том, что игрок, глядя на доску через очки дополненной реальности, видит перед собой анимированные трехмерные объекты. А с помощью контроллера–указки, фигурок, фишек, карт или собственных рук он с ними взаимодействует.

Поле для игры покрыто светоотражающим слоем, устойчивым к отпечаткам пальцев и пролитой жидкости, и имеет разборную конструкцию: при необходимости его можно сделать квадратным со стороной 80 см либо прямоугольным со сторонами 80 х 107 см. Кроме того, одну из частей поля можно поставить вертикально — это окажет влияние на геймплей (появится возможность видеть «вдаль»).

Разработчики утверждают, что через AR-очки с углом обзора 110 градусов хорошо видно не только все, что происходит на игровом поле, но и реальный мир, включая сидящих у стола игроков и «непременный атрибут настольных игр — пиццу».

В оправу очков встроены две камеры — одна отслеживает движения головы, другая следит за физическими игровыми объектами, контроллерами и руками участников. Поскольку каждый игрок видит на поле только то, что ему положено видеть правилами игры, можно спокойно планировать следующий ход и не бояться, что сосед что-то подсмотрит.

Авторы обещают, что проблем с фокусом не будет — поле будет четко видно с расстояния до пары метров, а задержка сигнала не превысит 6 мс. Приятно также, что вес очков небольшой — всего 80 г. Звук исходит из двух встроенных стереодинамиков, а микрофон позволяет общаться онлайн.

Контроллер в виде указки подключается через Bluetooth. Им можно передвигать кучки ресурсов по карте, подсвечивать местность, прицеливаться или «активировать» фигурку дракона, атакующего огненным дыханием.

На гифках запечатлен процесс подключения AR-очков к различным устройствам, а также показан геймплей с использованием контроллера-указки, фигурок, карт, рук и с различными конфигурациями игрового поля.

Еще один плюс: игру можно в любой момент сохранить, если игроки устали и хотят продолжить партию в другой раз. Не надо ничего ни записывать, ни фотографировать. А подключение к интернету позволяет игрокам вообще не находиться в одной комнате — конечно, если у каждого из них собственный экземпляр Tilt Five. Кроме того, игровой процесс можно стримить на Twitch или YouTube.

В комплекте есть несколько настольных игр для одного и нескольких игроков, причем в некоторых проектах используются физические объекты, в то время как другие построены исключительно на голографии. Авторами игр выступают сторонние игровые студии, с которыми разработчики Tilt Five заключили партнерство. Среди них — Fantasy Grounds, у которой огромная библиотека виртуальных настольных RPG вроде Dungeons & Dragons и Call of Cthulhu.

Спецификации очков и контроллера.

Сейчас система Tilt Five собирает взносы на Kickstarter. Приобрести набор для одного человека можно за $359. Пак на троих обойдется в $879.

Кампания уже собрала почти в два раза больше заявленных $450 000 за первые 28 дней. Если все пойдет по плану, поставки начнутся в июне 2020.

Источник: hightech.plus