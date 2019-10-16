Audi свернула совместный с Airbus проект по созданию автомобиля-аэротакси Pop.Up

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На фоне обычного оптимизма по поводу будущего воздушного городского транспорта сообщение Audi выглядит отрезвляюще: немецкая марка объявила о сворачивании казавшегося перспективным проекта по созданию автомобиля-аэротакси Pop.Up в партнерстве с Airbus. Для европейского аэроконцерна, впрочем, коллаборация с Audi была одной из многих в этой сфере.

Причины решения в пресс-релизе Audi раскрываются лишь в общих чертах.

«В настоящее время мы приступили к работе над новым направлением нашей деятельности в области городской воздушной мобильности, однако пока еще не приняли решение относительно будущих продуктов», — цитирует сообщение автомобилестроительной компании издание Automotive News Europe.

В комментарии для журналистов представитель Airbus отказался рассказать о том, будет ли продолжено сотрудничество с немецкой маркой, однако отметил, что завершение проекта Pop.Up никак не отразится на других инициативах концерна.

Стоит отметить, что проект Pop.Up подразумевал разработку весьма необычного аэротакси. Идея немецких инженеров заключалась в том, чтобы совместить полноценный городской электромобиль и воздушный транспорт: нижняя часть Pop.Up должна была подбирать пассажиров из дому и в автономном режиме приезжать на вертолетную площадку, где к ней присоединялся огромный квадрокоптер, после чего конструкция отправлялась в полет. Первый прототип был представлен на Женевском автосалоне 2017 года, а в 2018 году там же Audi показала вторую итерацию — Pop.Up Next.

Работа над проектом шла довольно активно, если судить по демонстрациям. Так, версию Pop.Up в масштабе 1:4 испытывали на Неделе беспилотников в Амстердаме в конце 2018 года. А у немецких властей Audi получила разрешение на испытания в небе над родным городом — Ингольштадтом.

По-видимому, многообещающая концепция оказалась более трудоемкой в реализации, чем первоначально ожидало руководство, отмечает сайт Digital Trends. В Audi теперь утверждают, что «пройдет еще немало времени, прежде чем технологии позволят воплотить концепцию аэротакси-автомобиля в жизнь».

Источник: hightech.plus