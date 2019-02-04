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«Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4 и Губка Боб»: что показали на Супербоуле — 2019
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«Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4 и Губка Боб»: что показали на Супербоуле — 2019

«Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4 и Губка Боб»: что показали на Супербоуле — 2019

В ночь на 4 февраля в Атланте на Mercedes-Benz Stadium прошел Супербоул-2019 — финальная игра Национальной футбольной лиги, считающееся главным спортивным событием в США. В последние годы супербоул привлекает внимание миллионов не столько спортивной составляющей, сколько развлекающей — выступления популярных артистов, показ самой дорогой рекламы и трейлеров самых ожидаемых фильмов. Естественно, 53-ой Супербоул не стал исключением. ITC.ua собрал самые интересные и главные видеоролики с 53-го Супербоула. К слову, сам матч между «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» (не будем спойлерить, кто победил) из-за рекордно низкой результативности (на двоих финалисты собрали всего 16 очков против почти 80 в матче «Пэтриотс» против «Рэмс» год назад) по общему признанию пользователей стал самым скучным в истории.

Начнем с рекламных роликов.

Пожалуй, самым неожиданным стал ролик пивного бренда Bud Light, который одновременно оказался рекламой столь горячо ожидаемого многими финального сезона сериала Game of Thrones / «Игры престолов» (напомним, его премьера назначена на 14 апреля).

Ничуть не меньшим сюрпризом для зрителей стало появление знаменитого художника Энди Урхола в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King. Кадры с тем, как Урхол просто разворачивает и ест знаменитый воппер было снято за пять лет до смерти легендарного художника (он умер 22 февраля 1987 года) для документального арт-фильма. Компания Burger King почти год добивалась разрешения на использование кадров в рекламе.

Не реклама, но событие определенно стоящее отдельного упоминания. Концерт, где выступали Maroon 5, а также рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, запомнился вовсе не выступлением музыкантов, а трибьютом  Стивену Хилленбергу — создателю культового мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» (или «Спанч-Боб Квадратные Штаны», умершему в ноябре 2018 года. Накануне мероприятия больше миллиона человек подписали онлайн-петицию, попросив организаторов исполнить песню «Sweet Victory». Песню, увы, не исполнили, но о просьбе организаторы тоже не забыли и сделали отсылку в видеоряде при переходе от Maroon 5 к Трэвису Скотту.

Показали в рамках Супербоула и немало тизер-трейлеров грядущих самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Avengers: Endgame / «Мстители: Эндшпиль»

Ролик короткий, но с новыми кадрами. Премьера фильма в Украине состоится 25 апреля.

Captain Marvel / «Капитан Марвел»

Увы, новых сцен в ролике практически нет, за исключением нескольких кадров, но сам он вышел весьма динамичным и пропускать его нельзя. Премьера фильма в Украине состоится 7 марта.

«Fast and Furious: Hobbs and Shaw» / «Форсаж: Гоббс та Шоу»

На Супербоуле показали урезанную версию пятничного трейлера фильма. Премьера намечена на 2 августа.

Третий сезон The Handmaid’s Tale / «Рассказа служанки»

В тизере закадровый голос, который явно принадлежит главной героини, говорит, что Америке пора бы уже пробудиться (намек на революцию?). Увы, даты релиза у продолжения жуткой и многогранной истории про Америку недалекого будущего (Республику Гилеад) с христианскими радикалами-диктаторами у власти пока нет.

Us / «Мы»

Ролик грядущего хоррора Джордана Пила («Прочь») представляет собой нарезку кадров  из старого трейлера, новых кадров в нем, увы, нет. В прокат лента выйдет 22 марта.

Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»

Фантастический боевик по мотивам манги «Gunnm» Юкито Кисиро Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона выйдет прямо ко Дню влюбленных 14 февраля.

Scary Stories to Tell in the Dark / «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте»

Фильм снят по мотивам одноименной серии детских книг писателя Альвина Шварца и иллюстратора Стивена Гаммелля.  В центре сюжета — группа подростков, которая хочет раскрыть серию загадочных убийств их родном городке. Картину продюсирует небезызвестный Гильермо дель Торо. В прокат она выйдет с 8 августа.

Twilight Zone / «Сумеречная зона»

Возрождение знаменитой антологии, созданное Джорданом Пилом для CBS All Access, стартует 1 апреля.

Hanna / «Ханна»

Телеадаптация одноименного триллера «Ханна» (2011) Джо Райта про девочку-убийцу. Первый эпизод можно будет посмотреть на Amazon Prime уже сегодня, остальные станут доступны в марте.

Our Planet / «Наша планета»

Серия выскококачественных документальных фильмов о нашей планете и ее жителях от онлайн-кинотеатра Netflix. Все эпизоды выйдут в библиотеке сервиса 5 апреля. Да, трейлер доступен в 4K.

Wonder Park / «Волшебный парк Джун»

Мировая премьера мультфильма Paramount Animation и Nickelodeon запланирована на 14 марта. В это году также выйдет телесериал, основанный на этом мультфильме.

Toy Story 4 / «История игрушек 4»

Новый тизер столь ожидаемого многими мультфильма Pixar примечателен возвращением во франшизу спустя 20 лет отсутствия фарфоровой куклы Бо-Пип. Впрочем, новая Бо-Пип — это уже не та Бо-Пип, которая дебютировала во второй части «История игрушек» в 1999 года. Премьера мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4» состоится 21 июня 2019 года.

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