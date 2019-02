«Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4 и Губка Боб»: что показали на Супербоуле — 2019

В ночь на 4 февраля в Атланте на Mercedes-Benz Stadium прошел Супербоул-2019 — финальная игра Национальной футбольной лиги, считающееся главным спортивным событием в США. В последние годы супербоул привлекает внимание миллионов не столько спортивной составляющей, сколько развлекающей — выступления популярных артистов, показ самой дорогой рекламы и трейлеров самых ожидаемых фильмов. Естественно, 53-ой Супербоул не стал исключением. ITC.ua собрал самые интересные и главные видеоролики с 53-го Супербоула. К слову, сам матч между «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» (не будем спойлерить, кто победил) из-за рекордно низкой результативности (на двоих финалисты собрали всего 16 очков против почти 80 в матче «Пэтриотс» против «Рэмс» год назад) по общему признанию пользователей стал самым скучным в истории.

Начнем с рекламных роликов.

Пожалуй, самым неожиданным стал ролик пивного бренда Bud Light, который одновременно оказался рекламой столь горячо ожидаемого многими финального сезона сериала Game of Thrones / «Игры престолов» (напомним, его премьера назначена на 14 апреля).

Ничуть не меньшим сюрпризом для зрителей стало появление знаменитого художника Энди Урхола в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King. Кадры с тем, как Урхол просто разворачивает и ест знаменитый воппер было снято за пять лет до смерти легендарного художника (он умер 22 февраля 1987 года) для документального арт-фильма. Компания Burger King почти год добивалась разрешения на использование кадров в рекламе.

Не реклама, но событие определенно стоящее отдельного упоминания. Концерт, где выступали Maroon 5, а также рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, запомнился вовсе не выступлением музыкантов, а трибьютом Стивену Хилленбергу — создателю культового мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» (или «Спанч-Боб Квадратные Штаны», умершему в ноябре 2018 года. Накануне мероприятия больше миллиона человек подписали онлайн-петицию, попросив организаторов исполнить песню «Sweet Victory». Песню, увы, не исполнили, но о просьбе организаторы тоже не забыли и сделали отсылку в видеоряде при переходе от Maroon 5 к Трэвису Скотту.

Показали в рамках Супербоула и немало тизер-трейлеров грядущих самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Ролик короткий, но с новыми кадрами. Премьера фильма в Украине состоится 25 апреля.

Увы, новых сцен в ролике практически нет, за исключением нескольких кадров, но сам он вышел весьма динамичным и пропускать его нельзя. Премьера фильма в Украине состоится 7 марта.

На Супербоуле показали урезанную версию пятничного трейлера фильма. Премьера намечена на 2 августа.

В тизере закадровый голос, который явно принадлежит главной героини, говорит, что Америке пора бы уже пробудиться (намек на революцию?). Увы, даты релиза у продолжения жуткой и многогранной истории про Америку недалекого будущего (Республику Гилеад) с христианскими радикалами-диктаторами у власти пока нет.

Ролик грядущего хоррора Джордана Пила («Прочь») представляет собой нарезку кадров из старого трейлера, новых кадров в нем, увы, нет. В прокат лента выйдет 22 марта.

Фантастический боевик по мотивам манги «Gunnm» Юкито Кисиро Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона выйдет прямо ко Дню влюбленных 14 февраля.

