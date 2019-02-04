«Avengers: Endgame, Captain Marvel, Toy Story 4 и Губка Боб»: что показали на Супербоуле — 2019

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В ночь на 4 февраля в Атланте на Mercedes-Benz Stadium прошел Супербоул-2019 — финальная игра Национальной футбольной лиги, считающееся главным спортивным событием в США. В последние годы супербоул привлекает внимание миллионов не столько спортивной составляющей, сколько развлекающей — выступления популярных артистов, показ самой дорогой рекламы и трейлеров самых ожидаемых фильмов. Естественно, 53-ой Супербоул не стал исключением. ITC.ua собрал самые интересные и главные видеоролики с 53-го Супербоула. К слову, сам матч между «Нью-Инглэнд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» (не будем спойлерить, кто победил) из-за рекордно низкой результативности (на двоих финалисты собрали всего 16 очков против почти 80 в матче «Пэтриотс» против «Рэмс» год назад) по общему признанию пользователей стал самым скучным в истории.

Начнем с рекламных роликов.

Пожалуй, самым неожиданным стал ролик пивного бренда Bud Light, который одновременно оказался рекламой столь горячо ожидаемого многими финального сезона сериала Game of Thrones / «Игры престолов» (напомним, его премьера назначена на 14 апреля).

Ничуть не меньшим сюрпризом для зрителей стало появление знаменитого художника Энди Урхола в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King. Кадры с тем, как Урхол просто разворачивает и ест знаменитый воппер было снято за пять лет до смерти легендарного художника (он умер 22 февраля 1987 года) для документального арт-фильма. Компания Burger King почти год добивалась разрешения на использование кадров в рекламе.

Не реклама, но событие определенно стоящее отдельного упоминания. Концерт, где выступали Maroon 5, а также рэперы Трэвис Скотт и Big Boi, запомнился вовсе не выступлением музыкантов, а трибьютом Стивену Хилленбергу — создателю культового мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» (или «Спанч-Боб Квадратные Штаны», умершему в ноябре 2018 года. Накануне мероприятия больше миллиона человек подписали онлайн-петицию, попросив организаторов исполнить песню «Sweet Victory». Песню, увы, не исполнили, но о просьбе организаторы тоже не забыли и сделали отсылку в видеоряде при переходе от Maroon 5 к Трэвису Скотту.

Показали в рамках Супербоула и немало тизер-трейлеров грядущих самых ожидаемых фильмов и сериалов.

Avengers: Endgame / «Мстители: Эндшпиль»

Ролик короткий, но с новыми кадрами. Премьера фильма в Украине состоится 25 апреля.

Captain Marvel / «Капитан Марвел»

Увы, новых сцен в ролике практически нет, за исключением нескольких кадров, но сам он вышел весьма динамичным и пропускать его нельзя. Премьера фильма в Украине состоится 7 марта.

«Fast and Furious: Hobbs and Shaw» / «Форсаж: Гоббс та Шоу»

На Супербоуле показали урезанную версию пятничного трейлера фильма. Премьера намечена на 2 августа.

Третий сезон The Handmaid’s Tale / «Рассказа служанки»

В тизере закадровый голос, который явно принадлежит главной героини, говорит, что Америке пора бы уже пробудиться (намек на революцию?). Увы, даты релиза у продолжения жуткой и многогранной истории про Америку недалекого будущего (Республику Гилеад) с христианскими радикалами-диктаторами у власти пока нет.

Us / «Мы»

Ролик грядущего хоррора Джордана Пила («Прочь») представляет собой нарезку кадров из старого трейлера, новых кадров в нем, увы, нет. В прокат лента выйдет 22 марта.

Alita: Battle Angel / «Алита: Боевой ангел»

Фантастический боевик по мотивам манги «Gunnm» Юкито Кисиро Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона выйдет прямо ко Дню влюбленных 14 февраля.

Scary Stories to Tell in the Dark / «Страшилки, которые нужно рассказывать в темноте»

She leaned over the bed and whispered, "This is an evil place. Flee while you can." From the dark imagination of Guillermo del Toro, based on the iconic book series, your first look at Scary Stories to Tell in the Dark — in theaters this summer. #ScaryStories pic.twitter.com/NywkMMOwxA — Scary Stories to Tell in the Dark (@ScaryStoriesMov) February 4, 2019

Фильм снят по мотивам одноименной серии детских книг писателя Альвина Шварца и иллюстратора Стивена Гаммелля. В центре сюжета — группа подростков, которая хочет раскрыть серию загадочных убийств их родном городке. Картину продюсирует небезызвестный Гильермо дель Торо. В прокат она выйдет с 8 августа.

Twilight Zone / «Сумеречная зона»

Возрождение знаменитой антологии, созданное Джорданом Пилом для CBS All Access, стартует 1 апреля.

Hanna / «Ханна»

Телеадаптация одноименного триллера «Ханна» (2011) Джо Райта про девочку-убийцу. Первый эпизод можно будет посмотреть на Amazon Prime уже сегодня, остальные станут доступны в марте.

Our Planet / «Наша планета»

Серия выскококачественных документальных фильмов о нашей планете и ее жителях от онлайн-кинотеатра Netflix. Все эпизоды выйдут в библиотеке сервиса 5 апреля. Да, трейлер доступен в 4K.

Wonder Park / «Волшебный парк Джун»

Мировая премьера мультфильма Paramount Animation и Nickelodeon запланирована на 14 марта. В это году также выйдет телесериал, основанный на этом мультфильме.

Toy Story 4 / «История игрушек 4»

Новый тизер столь ожидаемого многими мультфильма Pixar примечателен возвращением во франшизу спустя 20 лет отсутствия фарфоровой куклы Бо-Пип. Впрочем, новая Бо-Пип — это уже не та Бо-Пип, которая дебютировала во второй части «История игрушек» в 1999 года. Премьера мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4» состоится 21 июня 2019 года.