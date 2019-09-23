Австралийское космическое ведомство поможет NASA в освоении космоса

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Основанное в прошлом году Австралийское космическое ведомство поможет американским коллегам в освоении космоса. Речь, в частности, идет о программе Artemis («Артемида»), нацеленной на исследование спутника Земли, а также миссии Mars 2020. Об этом заявили замдиректор NASA Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк, подписавшие соответствующее соглашение о сотрудничестве.

«Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году», — отметил Морхард.

В рамках соглашения правительство Австралии обязуется в течение пяти лет инвестировать AU$150 млн ($101 млн) в австралийские компании и исследовательские проекты, которые потенциально могут помочь NASA в решении задач, связанных с телекоммуникацией в космическом пространстве, робототехникой, автономными системами, дистанционным управлением и созданием малых спутников наблюдения.

Примечательно, что таким образом Австралийское космическое ведомство и австралийское правительство намерены не только обеспечить участие Австралии в активном освоении космоса, но и создать новые рабочие места, развить домашний космический рынок, технологический и научный сектора. Предполагается, что в конечном итоге эти усилия дадут толчок местной экономике, в результате чего от соглашения «выиграет каждый австралиец».

Get ready for lift-off Australia 🚀 @ScottMorrisonMP has announced we’re investing $150 million into the 🇦🇺 space sector, as we join @NASA on its inspirational journey back to the Moon and on to Mars! @AusSpaceAgency pic.twitter.com/4ZKwFwmctU — Karen Andrews MP (@karenandrewsmp) September 21, 2019

«Мы сотрудничаем с США почти во всех полетах в космос на протяжении 60 лет, и эти инвестиции проложат путь для еще 60 лет сотрудничества. Это историческое обязательство демонстрирует то, насколько крепок союз и прочна дружба между США и Австралией», — указал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напоследок отметим, что несмотря на то, что космическое агентство Австралии было создано лишь в июле прошлого года, сотрудничество двух стран в сфере космоса имеет давнюю историю. Первое соглашение между NASA и Австралийским объединением научных и прикладных исследований CSIRO было подписано еще в 1960 году, в его рамках американские астрономы получили доступ к Комплексу дальней космической связи в Канберре, а также к австралийским спутниковым системам слежения и ретрансляции данных — последние, в частности, участвовали в передаче изображения с телекамеры миссии «Аполлон-11», в ходе которой астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин ступили на поверхность Луны.

Кроме того, в августе этого года инженеры Mars 2020 испытали свои наработки на территории австралийского Аутбэка, где горные породы имеют схожий с разломами на Красной планете возраст.

Источник: Engadget