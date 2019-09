Австралийское космическое ведомство поможет NASA в освоении космоса

Основанное в прошлом году Австралийское космическое ведомство поможет американским коллегам в освоении космоса. Речь, в частности, идет о программе Artemis («Артемида»), нацеленной на исследование спутника Земли, а также миссии Mars 2020. Об этом заявили замдиректор NASA Джим Морхард и глава Австралийского космического агентства Меган Кларк, подписавшие соответствующее соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения правительство Австралии обязуется в течение пяти лет инвестировать AU$150 млн ($101 млн) в австралийские компании и исследовательские проекты, которые потенциально могут помочь NASA в решении задач, связанных с телекоммуникацией в космическом пространстве, робототехникой, автономными системами, дистанционным управлением и созданием малых спутников наблюдения.

Примечательно, что таким образом Австралийское космическое ведомство и австралийское правительство намерены не только обеспечить участие Австралии в активном освоении космоса, но и создать новые рабочие места, развить домашний космический рынок, технологический и научный сектора. Предполагается, что в конечном итоге эти усилия дадут толчок местной экономике, в результате чего от соглашения «выиграет каждый австралиец».

Get ready for lift-off Australia 🚀 @ScottMorrisonMP has announced we’re investing $150 million into the 🇦🇺 space sector, as we join @NASA on its inspirational journey back to the Moon and on to Mars! @AusSpaceAgency pic.twitter.com/4ZKwFwmctU

— Karen Andrews MP (@karenandrewsmp) September 21, 2019