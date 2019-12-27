«Baby Sonic vs. Baby Yoda»: В трейлере Sonic The Hedgehog для японского рынка показали няшного Соника-малыша
В сети появился новый трейлер фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино», созданный специально для японского рынка. И помимо локальной озвучки это видео порадовало фанатов франшизы Соником-малышом.
Всем известна любовь японцев к «няшным» персонажам, поэтому появление милого Baby Sonic (особенно на фоне популярности Baby Yoda) является весьма удачным шагом создателей картины. Они даже выпустили специальный постер с этим персонажем.
Сам трейлер не несет особой смысловой нагрузки, практически все кадры мы уже видели в предыдущих видео. Напомним, что фильм «Sonic the Hedgehog» снят по одноименной серии платформеров от компании Sega.
Напомним, что после выхода первого трейлера фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино», фанаты настолько яростно раскритиковали внешний вид главного героя, что режиссеру Джеффу Фаулеру пришлось заявить об переделке дизайна ежа Соника и переносе даты выхода картины.
После этого создатели картины выложили свежий трейлер с обновленной внешностью Соника и в очередной раз подтвердили новую дату релиза 14 февраля 2020 года.
P.S. Еще раз напомним, как выглядел старый и новый дизайн Соника в фильме:
Источник: Polygon