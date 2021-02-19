Banda Agency створила оригінальний брендинг та «невічний» логотип Чорнобиля, який змінюється з часом





За основу для логотипа взяли форму поверхні реактора, де й відбулась катастрофа.

Відоме українське рекламне агентство Banda Agency (серед найбільш помітних робіт — Ukraine NOW, ВДНГ та інші) презентувало брендинг Чорнобиля, звернуло увагу видання Na chasi

Ідея концепції полягає у тому, щоб передати як все змінюється з плином часу — з кожним роком зображення буде видозмінюватись до повного зникнення. Кожна зміна логотипу відбуватиметься 26 квітня — як відомо, саме в цей день 1986 року на Чорнобильській АЕС й трапилась трагедія. Нова візуальна система, змінюючись кожного року, робить кожен предмет колекційним та перетворює його на частину історії. Повністю лого зникне у 2064 році — саме цього року Чорнобильську електростанцію планується повністю вивести з експлуатації.

На створення брендингу Чорнобиля команду надихнула екскурсія до вимерлого міста. Як розповіли в Banda Agency, міста, що поступово зникають, справили на команду дуже сильне враження.

«Ми шукали сильний візуальний образ, який змусить людей замислитися. І зрозуміли, що стандартний логотип не буде мати достатньої сили: статична піктограма просто не в змозі вмістити в собі таке важливе повідомлення. Так ми створили перший у світі невічний логотип». Banda Agency

У рамках проєкту брендингу Чорнобиля banda разом зі студією Other Land та Orient Web Developmen також створили новий сайт Чорнобильської зони. Його основна ідея також полягає у перетині часів: минулого, теперішнього та майбутнього. Таким чином, на сайті користувачі можуть подорожувати у часі. Відвідати новий сайт можна за посиланням.

Нещодавно декілька міністерств і державних агенцій об’єднали зусилля для популяризації на міжнародному рівні та розвитку відвідування Чорнобильської зони відчуження.