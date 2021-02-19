Banda Agency створила оригінальний брендинг та «невічний» логотип Чорнобиля, який змінюється з часом
За основу для логотипа взяли форму поверхні реактора, де й відбулась катастрофа.
Відоме українське рекламне агентство Banda Agency (серед найбільш помітних робіт — Ukraine NOW, ВДНГ та інші) презентувало брендинг Чорнобиля, звернуло увагу видання Na chasi
Ідея концепції полягає у тому, щоб передати як все змінюється з плином часу — з кожним роком зображення буде видозмінюватись до повного зникнення. Кожна зміна логотипу відбуватиметься 26 квітня — як відомо, саме в цей день 1986 року на Чорнобильській АЕС й трапилась трагедія. Нова візуальна система, змінюючись кожного року, робить кожен предмет колекційним та перетворює його на частину історії. Повністю лого зникне у 2064 році — саме цього року Чорнобильську електростанцію планується повністю вивести з експлуатації.
На створення брендингу Чорнобиля команду надихнула екскурсія до вимерлого міста. Як розповіли в Banda Agency, міста, що поступово зникають, справили на команду дуже сильне враження.
«Ми шукали сильний візуальний образ, який змусить людей замислитися. І зрозуміли, що стандартний логотип не буде мати достатньої сили: статична піктограма просто не в змозі вмістити в собі таке важливе повідомлення. Так ми створили перший у світі невічний логотип».
Banda Agency
У рамках проєкту брендингу Чорнобиля banda разом зі студією Other Land та Orient Web Developmen також створили новий сайт Чорнобильської зони. Його основна ідея також полягає у перетині часів: минулого, теперішнього та майбутнього. Таким чином, на сайті користувачі можуть подорожувати у часі. Відвідати новий сайт можна за посиланням.
Нещодавно декілька міністерств і державних агенцій об’єднали зусилля для популяризації на міжнародному рівні та розвитку відвідування Чорнобильської зони відчуження.
Органи влади об’єднали зусилля для потужного представлення на міжнародному рівні та розвитку відвідування Чорнобильської зони відчуження