«Белые ходоки, Старки и 100 королевств»: Джордж Мартин рассказал новые подробности о грядущем приквеле «Игры престолов», который могут назвать The Longest Night

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у автора цикла книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, который рассказал несколько интересных фактов о грядущем сериале-приквеле по вселенной Game of Thrones / «Игры престолов». Сериал от С. Дж. Кларксон уже снимают в Северной Ирландии, но премьера не ожидается ранее 2020 года.

Итак, события приквела развернутся за 5000 лет до истории, рассказанной в «Игре престолов». Если знакомый нам мир разделен на Семь Королевств, то в мире приквела Вестерос будет разбит на 100 отдельных миникоролевств.

По словам автора, чем дальше по времени мы будем отходить от «современного» Вестероса, тем большее количество правителей и земель будет находиться в этом мире. Естественно, такой разобщенный и хаотичный мир окажет непосредственное влияние на события сериала (объединить семь королевств для борьбы с Белыми Ходоками намного проще, чем сто).

Несмотря на разрыв в пять тысяч лет, в приквеле будут Старки, лютоволки и мамонты (но не будет драконов). По легенде Старки являются прямыми потомками Первых Людей, так что их присутствие на этом временном отрезке вполне логично. Естественно, там же будут присутствовать и Белые Ходоки, причем нам скорее всего расскажут историю их возникновения и причины ненависти к людям.

А вот Ланнистеров в приквеле не будет, по крайней мере в начале. Джордж Мартин рассказал, что на момент повествования Утес Кастерли будет находиться под властью семейства Кастерли. А вот расскажут ли нам историю о том, как Ланн Умный хитростью отнял родовой замок у Кастерли и основал собственный Дом Ланнистеров, пока неизвестно.

Несмотря на наличие в актерском составе достаточно известной актрисы Наоми Уоттс, Джордж Мартин не готов назвать ее единственным главным героем. Автор отметил, что упор будет сделан на «ансамбль» героев, каждый из которых будет исполнять свою важную роль.

И в самом конце автор книжной серии упомянул, что финального названия у приквела все еще нет. Лично ему по-прежнему нравится название The Long Night / «Длинная ночь», однако так уже названа третья серия восьмого сезона Game of Thrones. Поэтому в качестве одного из вариантов шоураннеры рассматривают название The Longest Night / «Самая длинная ночь», а вот рабочее название Bloodmoon / «Кровавая луна» похоже так и останется рабочим.

Источник: EW