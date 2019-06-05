Билл Гейтс и Уоррен Баффетт обслужили посетителей одной из закусочных Dairy Queen

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал в своем блоге, как в прошлом месяце он вместе с главой холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом продавал мороженое в одной из закусочных американской сети Dairy Queen в Омахе (Berkshire Hathaway приобрел сеть Dairy Queen в 1997 году за $585 млн).

Гейтс не объяснил, почему лично он решил поработать в закусочной, но напомнил, что Баффет очень любит сладости.

«В преддверии ежегодного собрания Berkshire Hathaway мы с Баффетом отвлеклись от совещаний, чтобы съездить в Dairy Queen — поесть и немного потренироваться в работе», — написал сооснователь Microsoft.

В процессе «тренировки» миллиардеры обслуживали посетителей и делали мороженое Blizzard. Отметим, что если перевернуть стаканчик Blizzard, мороженое не должно выпадать. Перед тем, как отдать это мороженое посетителю, сотрудники Dairy Queen обязаны перевернуть порцию.

Гейтс отмечает, что перевернутое мороженое напоминает ему характер самого Баффета.

«Каждый раз, когда я вижу Уоррена, меня поражает его удивительный, проницательный, «перевернутый» взгляд на мир. Он думает иначе — почти обо всем», — написал он.

Источник: VC