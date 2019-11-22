Билл Гейтс не видит смысла США и Китаю «враждовать» в сфере ИИ

Параллельно с ростом напряженности в отношениях между Китаем и США ведутся разговоры о гонке вооружений в области ИИ, в которой оба государства надеются победить, разработав в недрах своих технологических лабораторий более эффективное решение, чем у конкурента, и распространив его на весь мир, держа подоплеку новации в секрете. Однако Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из участников проводимого Bloomberg в Пекине Нового экономического форума, заявил, что не понимает, как вообще возможно ограничение или разделение научных знаний.

«Нельзя же, знаете ли, тайно передавать друг другу записки и постоянно предупреждать: не говори этого тому-то, потому что у него бабушка китаянка, — сказал он. — Так это не работает».

Открытое распространение научных статей издавна давало США ряд преимуществ, и эта стратегия продолжает приносить огромную пользу, особенно в области искусственного интеллекта. Отказываться от нее, вводя научно-технологический протекционизм, было бы неправильно и непрактично, пишет BI со ссылкой на слова основателя Microsoft.

«ИИ очень сложно запихнуть обратно в бутылку. Тот, у кого открытая система, будет впереди всех: он сможет полностью игнорировать тех, кто пытается закрыть свою систему», — заметил Гейтс.

В дополнение к этому предприниматель подчеркнул важность открытого распространения научных статей для привлечения молодых талантов. Многие сотрудники пекинской исследовательской ИИ-лаборатории Microsoft работают в ней во многом ввиду возможности делиться своими наработками, заявил Гейтс. Если бы не это, зарплата их не удержала бы.

Напоследок отметим, что немногим ранее основатель Microsoft провел публичные переговоры с Пэн Лиюань, женой президента КНР Си Цзиньпина и послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, в ходе которых заявил, что он выступает за то, чтобы США и Китай как можно быстрее прекратили торговые войны и начали сотрудничать.

«Отношения США и Китая — пожалуй, самые важные отношения в мире, — указал Гейтс, подчеркнув, что он с нескрываемой грустью наблюдает за напряженностью между этими странами. — Я надеюсь, что эти государства в конечном итоге смогут найти общий язык, поскольку решить многие мировые проблемы — такие как изменения климата, глобальный терроризм и избавление от болезней — человечеству удастся, только если США и Китай начнут работать сообща. В настоящее время американцы и китайцы тратят огромное множество ресурсов на вражду, из-за чего решению глобальных проблем уделяется мало внимания и оно продвигается слишком медленно. Так что я надеюсь, что в конечном итоге стороны придут к диалогу».

Также предприниматель подчеркнул важность филантропии в современном мире. Он отметил, что благотворительность позволяет решать проблемы, на которые частный сектор сегодня не обращает внимание.