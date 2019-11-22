Билл Гейтс не видит смысла США и Китаю «враждовать» в сфере ИИ
Параллельно с ростом напряженности в отношениях между Китаем и США ведутся разговоры о гонке вооружений в области ИИ, в которой оба государства надеются победить, разработав в недрах своих технологических лабораторий более эффективное решение, чем у конкурента, и распространив его на весь мир, держа подоплеку новации в секрете. Однако Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из участников проводимого Bloomberg в Пекине Нового экономического форума, заявил, что не понимает, как вообще возможно ограничение или разделение научных знаний.
«Нельзя же, знаете ли, тайно передавать друг другу записки и постоянно предупреждать: не говори этого тому-то, потому что у него бабушка китаянка, — сказал он. — Так это не работает».
Открытое распространение научных статей издавна давало США ряд преимуществ, и эта стратегия продолжает приносить огромную пользу, особенно в области искусственного интеллекта. Отказываться от нее, вводя научно-технологический протекционизм, было бы неправильно и непрактично, пишет BI со ссылкой на слова основателя Microsoft.
«ИИ очень сложно запихнуть обратно в бутылку. Тот, у кого открытая система, будет впереди всех: он сможет полностью игнорировать тех, кто пытается закрыть свою систему», — заметил Гейтс.
В дополнение к этому предприниматель подчеркнул важность открытого распространения научных статей для привлечения молодых талантов. Многие сотрудники пекинской исследовательской ИИ-лаборатории Microsoft работают в ней во многом ввиду возможности делиться своими наработками, заявил Гейтс. Если бы не это, зарплата их не удержала бы.
Напоследок отметим, что немногим ранее основатель Microsoft провел публичные переговоры с Пэн Лиюань, женой президента КНР Си Цзиньпина и послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, в ходе которых заявил, что он выступает за то, чтобы США и Китай как можно быстрее прекратили торговые войны и начали сотрудничать.
«Отношения США и Китая — пожалуй, самые важные отношения в мире, — указал Гейтс, подчеркнув, что он с нескрываемой грустью наблюдает за напряженностью между этими странами. — Я надеюсь, что эти государства в конечном итоге смогут найти общий язык, поскольку решить многие мировые проблемы — такие как изменения климата, глобальный терроризм и избавление от болезней — человечеству удастся, только если США и Китай начнут работать сообща. В настоящее время американцы и китайцы тратят огромное множество ресурсов на вражду, из-за чего решению глобальных проблем уделяется мало внимания и оно продвигается слишком медленно. Так что я надеюсь, что в конечном итоге стороны придут к диалогу».
Также предприниматель подчеркнул важность филантропии в современном мире. Он отметил, что благотворительность позволяет решать проблемы, на которые частный сектор сегодня не обращает внимание.
«Важность частного сектора не стоит недооценивать, поскольку он способен решить множество насущных проблем. Но есть и те вещи, где рынок бессилен. Возьмем, например, малярию: люди, которые ею болеют, зачастую не имеют денег, из-за чего предприниматели не видят смысла тратить свои ресурсы на решение этой проблемы. Тут-то и приходит на помощь филантропия, которая дает возможность ученым работать в сферах, которые рынок игнорирует», — указывает Гейтс.
В завершение переговоров основатель Microsoft поделился своим «секретом здоровья». По его словам, чтобы оставаться здоровым, необходимо в первую очередь не лениться выполнять физические упражнения; затем идут умение ставить перед собой вызовы, способность учиться, наличие цели в жизни и позитивное мышление.
«Я надеюсь, что мне удастся прожить еще 30 лет, чтобы внести свой вклад в здравоохранение. По моим оценкам, этого времени должно быть достаточно, чтобы плоды работы нашего [с Мелиндой] фонда позволили искоренить большинство болезней», — указал Гейтс.
Источник: hightech.plus