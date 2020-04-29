Блокчейн-смартфон HTC вскоре научится добывать криптовалюту и сможет вернуть владельцу потраченные деньги. За 170 лет





У HTC (да, она все еще жива и даже готовит новый среднеуровневый смартфон HTC Desire 20 Pro) есть линейка специфических блокчейн-смартфонов Exodus (Exodus 1 2018 года и более доступная версия Exodus 1s 2019 года), выделяющихся соответствующей функциональностью (это еще и криптокошелек с аппаратной защитой для хранения ключей криптовалюты и токенов). Так вот вскоре смартфоны HTC Exodus, которые создавались не для майнинга, смогут самостоятельно добывать криптовалюту. Но вынуждены вас разочаровать, особо заработать на этом не получится.

В ближайшие месяцы для HTC Exodus выйдет приложение DeMiner, предназначенное для добычи криптовалюты Monero. Сама криптовалюта Monero хоть и является достаточно известной, имеет далеко не самую лучшую репутацию — в прошлом она нередко фигурировала в новостях о скрытом майнинге. К тому же, криптовалютный бум, как известно, давно прошел, а майнинг на смартфоне сродни бегу в тапочках.

В Midas Labs (разработчик DeMiner) утверждают, HTC Exodus 1s должен добывать эквивалент $0,0038 в день. Специалисты Decrypt подсчитали, что более доступный Exodus 1S может приносить примерно $1,387 в год по текущему курсу криптовалюты. Рекомендованная цена HTC Exodus 1s в Европе составляет €219 ($237). Путем несложных вычислений можно подсчитать, что на то, чтобы таким способом полностью вернуть деньги за покупку смартфона, понадобится… около 170 лет. Ну что, есть желающие?

Источник: The Verge