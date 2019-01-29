Blue Origin построит фабрику по производству двигателей для ракеты New Glenn

Компания Blue Origin официально объявила о начале строительства завода в Хантсвилле, штат Алабама.

Как сообщается, предприятие будет выпускать двигатели BE-4. Их намерены использовать в собственной ракете Blue Origin New Glenn, а также — в ракете Vulcan от United Launch Alliance (взамен двигателей РД-180 российского производства). Ожидается, что оба тяжелых носителя полетят в 2021 году. Построить завод компания Джеффа Безоса планирует уже до конца этого года, но когда фабрика начнет производить двигатели, не уточняется.

При этом, помимо BE-4, на предприятии также будут выпускать двигатели BE-3U для второй ступени New Glenn.

Напоследок отметим, что строительство нового завода – не единственный след Blue Origin в районе Хантсвилла. Компания Джеффа Безоса также собирается приобрести одно из строений расположенного там же Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла, а именно — здание, ранее использовавшееся для испытаний двигателей Saturn V и Space Shuttle. Не исключено, что Blue Origin намерена испытывать на его территории свои будущие BE-4 и BE-3U.

Источники: hightech.plus, Engadget