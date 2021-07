Blue Origin везет основателя Джеффа Безоса и еще трех туристов в космос на ракете New Shepard — прямая трансляция миссии NS-16 (онлайн)

20 июля во второй половине дня по киевскому времени Blue Origin намерена осуществить первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на ракетной системе New Shepard в рамках миссии NS-16. Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки Launch Site One в Техасе (окно плеера YouTube ниже).

Надо ли говорить, что он состоится, если позволит погода и в процессе заключительного этапа подготовки не возникнет технических трудностей. Трансляция начнется за полтора часа до расчетного времени старта — 16:00 по киевскому времени.



Тем временем конкуренты — Virgin Galactic и SpaceX (Илон Маск лично) — пожелали Blue Origin и Безосу удачного и безопасного полета.

Wishing the entire @blueorigin team a successful and safe flight from all of us @VirginGalactic. pic.twitter.com/LSZXk3LoaD

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 19, 2021