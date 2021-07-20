Blue Origin везет основателя Джеффа Безоса и еще трех туристов в космос на ракете New Shepard — прямая трансляция миссии NS-16 (онлайн)





20 июля во второй половине дня по киевскому времени Blue Origin намерена осуществить первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на ракетной системе New Shepard в рамках миссии NS-16. Запуск будет транслироваться в прямом эфире, так что все желающие смогут в реальном времени следить за развитием событий со стартовой площадки Launch Site One в Техасе (окно плеера YouTube ниже).

Надо ли говорить, что он состоится, если позволит погода и в процессе заключительного этапа подготовки не возникнет технических трудностей. Трансляция начнется за полтора часа до расчетного времени старта — 16:00 по киевскому времени.

Трансляция запуска первой пассажирской миссии Blue Origin NS-16

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Тем временем конкуренты — Virgin Galactic и SpaceX (Илон Маск лично) — пожелали Blue Origin и Безосу удачного и безопасного полета.

Wishing the entire @blueorigin team a successful and safe flight from all of us @VirginGalactic. pic.twitter.com/LSZXk3LoaD — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 19, 2021

Best of luck tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021

Состав экипажа и план миссии Blue Origin NS-16

Это будет 16-й запуск New Shepard и первая миссия с полным экипажем из четырех человек. В него входят основатель Blue Origin и богатейший человек на Земле Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя авиатор Уолли Фанк (первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13) и 18-летний Оливер Дэмен, сын нидерландского миллиардера и владельца инвестиционной компании Somerset Capital Partners. Последний летит вместо таинственного победителя аукциона, заплатившего за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов. Он «решил лететь в следующей миссии New Shepard из-за конфликтов в расписании».

Если все пойдет по плану, то 18-летний Оливер Дэмен станет самым молодым человеком, отправившимся в космос (сейчас этот рекорд принадлежит Герману Титову — второму советскому космонавту и дублеру Юрия Гагарина — который в 1961 году совершил свой первый космический полет в возрасте 25 лет), а 82-летняя Уолли Фанк — самым пожилым человеком (сейчас рекорд удерживает американский астронавт Джон Гленн, который в 1998 году совершил свой второй и последний полет в возрасте 77 лет).

13 июля американский регулятор FAA выдал Blue Origin лицензию на запуск пассажиров с космодрома компании Launch Site One в Техасе. Накануне члены экипажа провели совместную финальную репетицию — еще раз примеряли скафандры и провели последнюю тренировку перед полетом.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Капсула под собственным названием RSS First Step должна отделиться от ракеты-носителя на высоте 60-70 километров, а затем по инерции подняться на высоту примерно 105 километров. Экипаж проведет 3-4 минуты в невесомости и сможет наслаждается впечатляющими видами Земли через огромные иллюминаторы. Весь полет с момента старта ракеты и до приземления с помощью парашютов в пустыне Западного Техаса — 10 минут (схема полета есть на сайте).

Blue Origin и ее ракетная система New Shepard для суборбитального космического туризма (+ сравнение с ракетопланом VSS Unity)

Blue Origin ведет разработку одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard, оснащенной системой аварийного спасения на случай аварии ракеты, с 2006 года. С 2015 года компания провела 15 запусков, из которых все, кроме первого, были успешными.

Частью системы является пассажирская капсула, рассчитанная на шесть пассажиров. Высота ракеты вместе с установленной сверху капсулой примерно 15 метров, диаметр — 6 метров. Капсула оснащена шестью посадочными местами для экипажа, самыми крупными иллюминаторами (107х71 см) и тремя парашютами для приземления. Ракета New Shepard оснащается водородно-кислородным ракетным двигателем BE-3 собственной разработки компании, а весь полет осуществляется в полностью автоматическом режиме.

И хотя Джефф Безос сам запустил новый виток «космической гонки», уже бывшего CEO Amazon опередил 70-летний британский миллиардер Ричард Брэнсон, который 11 июля первым слетал к границе космоса на борту собственного ракетоплана VSS Unity. Главная отличительная особенность ракетоплана VSS Unity — ручное управление (им управляют пилоты). Ракетоплан поднимается в атмосферу на высоту около 15-20 км с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two Он, отделяется и с помощью собственного реактивного двигателя (работает 60 секунд, используя в качестве топлива полибутадиен и жидкую закись азота) по баллистической траектории поднимается на высоту чуть выше 80 километров (в США эту высоту считают началом космоса), чтобы подарить пассажирам несколько минут в состоянии невесомости, а затем приземляется как планер, подобно американским орбитальным «шаттлам».

Virgin Galactic уже продает билеты на свои полеты, рассчитывает начать оказывать услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. К настоящему моменту более 700 человек внесли предоплату за полет по стоимости 200-250 тысяч долларов. Что интересно, в их числе находятся Илон Маск и Уолли Фанк, которая сегодня полетит с Джеффом Безосом.

Сколько будет стоить обычный билет на полет на борту Blue Origin для будущих туристов, пока не известно. Ожидается, что после начала полноценных продаж билеты на туристические вояжи New Shepard будут стоить несколько сотен тысяч долларов.

Космический туризм — кто еще?

Космическим туризмом также планирует заниматься компания SpaceX Илона Маска, но ее интересует не суборбитальные запуски, а орбитальные. Компания Илона Маска намерена предлагать более длительные космические вояжи на корабле Crew Dragon — к Международной космической станции и Луне.