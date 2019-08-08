Большинство людей предпочли бы, чтобы их заменили роботами, а не другими людьми





Для многих людей потеря работы становится настоящим ударом. Однако тяжесть психологической травмы, нанесенной фразой «вы уволены», может зависеть от того, кто займет освободившееся рабочее место – человек или машина. Такой вывод сделали ученые из Мюнхенского технического университета. В ходе новой работы они провели ряд опросов.

В первом приняли участие 300 человек. Их попросили представить, что компании, в которой они работают, предстоит уволить сотрудника и заменить его либо роботом, либо другим человеком. Если вопрос состоял в том, кем бы добровольцы предпочли заменить уволенного коллегу, 62% выбрали бы другого человека. Но когда участников попросили представить, что под автоматизацию подпадают они сами, лишь 37% предпочли, чтобы их заменил другой человек, а не робот.

В другом исследовании приняли участие 251 человек. Участников попросили оценить степень негативных эмоций (таких как грусть, гнев или разочарование) в вышеописанных ситуациях. Респонденты признались: передача своего рабочего места роботу вызывает у них менее негативные эмоции, чем потеря работы в пользу другого работника. В то же время, желание начальства заменить их коллег роботами вызвало бы у них более негативную реакцию, чем если бы на место уволенных сотрудников должны были придти другие люди.

В третьем опросе приняли участие 296 работников промышленных предприятий и 361 менеджер. Большинство из них также сообщили, что предпочли бы быть замененными именно роботами, а не другими людьми, поскольку в таком случае они бы чувствовали себя менее ущемленными в профессиональном плане.

Наконец, в четвертом исследовании ученые опросили 275 человек, которые недавно потеряли свою работу. Респондентов попросили оценить, насколько они связывают потерю работы с вмешательством технологий или же заменой на другого работника, а также как изменилось их мнение о собственных профессиональных качествах в результате потери работы. Выяснилось, что потеря работы другому человеку была связана с ухудшением профессиональной самооценки больше, чем потеря работы при автоматизации процесса.

Специалисты полагают, что такие ответы связаны с восприятием роботов людьми. Если человека лишают рабочего места и отдают его другому человеку, это наносит удар по самооценке первого: он начинает сомневаться в собственной компетентности. Между тем машины, лишенные личности, вызывают меньше эмоциональных реакций и так называемых социальных сравнений.

Напоследок ученые подчеркивают, что несмотря на то, что автоматизация процессов оказалась предпочтительнее, потеря работы в любом случае является психологическим ударом, а потому государствам важно уже сегодня начать разрабатывать программы поддержки – не только материальной, но и психологической – для тех людей, которые в будущем лишатся рабочих мест из-за автоматизации.

Подробнее с работой немецких ученых можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behaviour.

Источники: N+1, NewScientist