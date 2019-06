Братья Руссо снимут для Netflix анимационный сериал по настольной игре Magic: The Gathering

Сервис Netflix объявил о начале работы над анимационным сериалом по вселенной настольных карточных игр Magic: The Gathering от компании Wizards of the Coast. Исполнительнымм продюсерами сериала назначили братьев Руссо, которые сделали себе имя на франшизе «Мстители».

Братья Энтони и Джо Руссо заявили, что являются большими фанатами и реальными игроками в Magic: The Gathering, так что постараются перенести ее на большие экраны таким образом, чтобы она не потеряла свое очарование. Продюсеры создадут абсолютно новую сюжетную линию, которая будет построена на персонажах Planeswalkers, при этом жанр будущего сериала описывается как смесь триллера, хоррора и драмы.

Сценарий напишут Генри Гилрой (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) и Хосе Молина (The Tick, Agent Carter), главным режиссером назначен Йориаки Мочизуки (Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Lego Movie). Анимацией будет заниматься компания Bardel Entertainment, работавшая над известными мультсериалами Rick and Morty, Teen Titans Go! и The Dragon Prince от Netflix.

Интересно, что несмотря выход игры в далеком 1993 году и популярность среди игроков, до этого момента у Magic: The Gathering не было ни одной экранизации (хотя попытки были). Дата релиза сериала пока не озвучивается.

Источник: Engadget