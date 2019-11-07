Браузер Firefox перестанет автоматически показывать всплывающие окна от сайтов с предложением подписаться на рассылку push-уведомлений, которые пользователь обычно видит при первом посещении ресурса. Изменения появятся в 72 версии Firefox, которая выйдет в январе 2020 года. Об этом компания Mozilla, разработчики браузера, сообщила в своем блоге.

Нововведение коснется настольной версии Firefox. Любопытно, что сама возможность подписаться на push-рассылку сайта через всплывающее окно не пропадет — просто, чтобы увидеть данное окно, пользователю необходимо будет активировать его самостоятельно, нажав на кнопку рядом с URL-адресом.