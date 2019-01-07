Breath Biopsy — аппарат, предположительно способный обнаружить рак по дыханию

Группа британских исследователей под руководством Cancer Research UK начала прием заявок на участие в клинических испытаниях аппарата Breath Biopsy. Похожее на кислородную маску устройство исследует частицы, выдыхаемые пациентом. Летучие органические вещества, как полагают ученые, могут указывать на наличие скрытых опухолей.

«Система собирает молекулы, выделяемые клетками в процессе метаболизма. При возникновении новообразований этот процесс меняется, что в свою очередь отражается на молекулах», — поясняют исследователи в пресс-релизе.

В испытаниях, которые стартуют в январе, примет участие 1500 человек. В первую группу испытуемых войдут пациенты с подозрением на рак желудка, пищевода, печени, почек, простаты, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Ученые считают, что каждое из представленных онкологических заболеваний можно распознать по молекулам, выделяемым в процессе дыхания.

«В пилотном исследовании мы постараемся затронуть как можно большее число различных видов рака, чтобы узнать, какие именно недуги возможно обнаружить при помощи устройства», — говорит Ребекка Фиджеральд, исследователь из Кэмбриджского университета, и добавляет: «Очевидно, что для Breath Biopsy проще всего будет диагностировать рак легких. Но поскольку метаболиты из различных частей тела распространяются по всему организму, попадая в том числе в дыхательные пути, мы считаем, что устройству под силу выявлять и другие виды рака».

В контрольную группу войдут здоровые британцы. Также будут набраны группы пациентов, у которых наблюдаются симптомы, характерные для рака, но в действительности не связанные с ним.

«Наша задача на данный момент — собрать все возможные данные, даже те, что не относятся непосредственно к онкологическим заболеваниям. Возьмем в качестве примера рак почек. Его симптоматика — выделение мочи с кровью. Однако есть люди, у которых кровь в моче может появиться по совершенно другим причинам. Чтобы разделить такие случаи, мы намерены взять пробы как у тех, у кого есть рак, так и у тех, у кого наблюдается симптоматика, характерная для развития злокачественного образования, хотя никакой опухоли в действительности нет», — объясняет Фиджеральд.

По итогам эксперимента разработчик анализатора — компания Owlstone Medical — сопоставит показатели, взятые у испытуемых, чтобы доказать или опровергнуть эффективность инновационной методики. Что интересно, ученые надеются, что молекулярный анализ Breath Biopsy позволит не только выявлять само наличие рака, но и с точностью определять тип заболевания. Результаты исследования опубликуют в 2021 году.

Press release: Clinical trial launches to develop breath test for multiple cancers https://t.co/2NNbd1Ih8C pic.twitter.com/UqQZxtpZrJ — Cancer Research UK (@CR_UK) January 3, 2019

По словам главы Owlstone Medical Билли Бойл, технология распознавания рака по дыханию, если она окажется эффективной, встанет в один ряд с другими неинвазивными методами диагностики: чтобы пройти полноценное исследование, пациенту достаточно будет просто подышать в устройство в течение 10 минут.

Прогнозируется, что благодаря новой методики многие пациенты смогут избежать неприятных диагностических процедур. В качестве примера приводятся люди с синдромом Барретта — недуг встречается у 1-5 человек из 100. Они автоматически попадают в группу повышенного риска развития рака пищевода, а потому им приходится регулярно проходить крайне болезненную эндоскопию. Таким пациентам «воздушная» биопсия значительно повысит качество жизни.

При этом в отдаленном будущем разработчики Breath Biopsy планируют применять инновационную технологию в качестве скрининговой методики не только среди пациентов в группе риска, но и среди всего населения. Предполагается, что проведение безболезненных и быстрых дыхательных исследований позволит выявлять злокачественные образования, развитие которых протекает бессимптомно, на ранних стадиях (а, как известно, чем раньше обнаружен рак, тем, как правило, эффективнее проходит противоопухолевая терапия). Ученые рассчитывают, что в будущем подобные аппараты появятся в кабинете каждого терапевта.

Источник: hightech.plus