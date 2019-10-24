Британские инженеры разработали «дешевый» контроллер с тактильной обратной связью Mantis

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Современные контроллеры с тактильной обратной связью, как правило, сложны и дороги в изготовлении. Разработанный британскими инженерами из Университета Бристоля контроллер Mantis призван исправить ситуацию, рассказывает Science Daily.

По утверждению разработчиков, Mantis совмещает в себе доступность и конструктивную простоту. Теоретически, устройство может построить и применять каждый, кто хоть немного разбирается в технике. Кроме того, гаджет обойдется в 20 раз дешевле, чем рыночные эквиваленты, благодаря специально подобранным недорогим компонентам, например, бесколлекторным двигателям и деталям, многие из которых можно распечатать на 3D-принтере.

Авторы пророчат своему детищу успех: по их мнению, разработка найдет широкое применение, прежде всего, в дистанционно управляемой робототехнике, где отсутствие тактильной обратной связи, позволяющей получать информацию об объектах, просто касаясь их, ограничивает использование роботов во многих сферах. Также Mantis может быть полезен в области VR-технологий, которые в настоящее время используются не только индустрией развлечений, но и дизайнерами и проектировщиками.

«Контроллер Mantis позволит пользователю, играющему в VR-видеоигру, касаться и чувствовать виртуальные объекты, что существенно усилит погружение в виртуальную реальность», — указывает Анна Рудот, ведущий исследователь.

Проект уже получил финансовую поддержку от инвесторов, и первые рыночные образцы — в виде комплектов для сборки контроллеров — должны быть готовы к концу года. Кроме того, разработчики планируют предоставить всем желающим доступ к чертежам, чтобы построить собственную версию Mantis мог любой энтузиаст.

Источник: hightech.plus