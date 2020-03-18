Британские военные обзаведутся наземными роботами Viking и Titan





Министерство обороны Великобритании заключило с компаниями Horiba Mira и QinetiQ контракты на поставку в общей сложности пяти наземных роботов. Согласно сообщению военного ведомства, приобретенные устройства будут использоваться в рамках исследовательской программы Theseus. Ее цель — понять сильные и слабые стороны данных аппаратов в плане мобильности и безопасности, выявить их уязвимые теста, а также определить тактику применения наземных роботов для доставки различных грузов в полевых условиях.

Отметим, что сегодня оборонные ведомства многих стран мира заинтересованы в разработке военных роботов различных классов. Считается, что такие аппараты позволят вооруженным силам эффективнее выполнять боевые задачи. Кроме того, предполагается, что благодаря боевым роботам удастся снизить потери личного состава в опасных зонах.

По условиям соглашения с британским военным ведомством, компания Horiba Mira должна будет поставить три многоцелевых колесных робота модели Viking с колесной формулой 6×6.

Данная модель представляет собой автономную колесную платформу, способную перевозить грузы массой до 800 килограммов на скорости до 50 километров в час. Робот оснащен гибридной двигательной установкой. На полностью электрической тяге он может преодолевать до 30 километров. Система автономного движения позволяет устройству следовать заранее заданному маршруту и самостоятельно объезжать препятствия в условиях подавления противником сигнала GPS и радиосвязи с удаленным оператором. Помимо перевозки грузов, Viking может использоваться и для других задач — для этого он поддерживает установку различных боевых модулей и систем разведки.

Компания QinetiQ, в свою очередь, должна будет поставить британским военным две автономные гусеничные платформы модели Titan, изначально разработанные эстонскими инженерами Milrem. Данная модель способна перевозить грузы массой до 750 килограммов на скорости до 35 километров в час. Как и Viking, Titan оборудован гибридной силовой установкой и может быть оснащен различными модулями полезной нагрузки, включая не только модуль для перевозки грузов, но и модуль с манипулятором, блок медицинской эвакуации, разведывательный и боевой модули (последний может нести, в частности, дистанционно управляемую либо автономную турель с переносным противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin).

Кроме того, на борту аппарата от QinetiQ также представлены камеры, лидар и аппаратное обеспечение с поддержкой алгоритмов автономного движения, благодаря которым Titan может двигаться не только под контролем удаленного оператора, но и полностью самостоятельно по заранее заданному маршруту в условиях, когда радиосвязь глушится противником.

Общая стоимость контрактов с QinetiQ и Horiba Mira составила приблизительно £5 млн (~ $6 млн). Хотя в рамках Theseus будут исследоваться возможности роботов по доставке и перевозке грузов, британские военные предполагают, что информация, полученная в ходе данного проекта, в дальнейшем пригодится при изучении «и других способностей» различных роботизированных систем — как тех, что были закуплены у QinetiQ и Horiba Mira, так и устройств других классов, которые будут приобретены в дальнейшем.



Источник: N+1