Британский банк NatWest тестирует «голосовой банкинг»





Британский банк NatWest (входит в Royal Bank of Scotland Group) запустил пилотный проект по предоставлению некоторых банковских услуг с помощью голосового помощника Google Assistant или «умной» колонки Google Home. Об этом говорится на сайте RBS.

Пилот продлится три месяца. В нем участвуют 500 клиентов банка — посредством цифрового помощника они могут узнать о балансе, данные о последних транзакциях и отложенный операциях, а также получить некоторую справочную информацию. При этом Google Assistant или Google Home не только ответят на запрос устно, но и пришлют запрашиваемую информацию на смартфон пользователя.

Если испытания признают успешными, в будущем NatWest планирует разрешить клиентам при помощи голосового банкинга осуществлять денежные переводы, оплачивать счета и совершать другие финансовые операции, пишет The Guardian.

Интересно, что в целях безопасности клиенты NatWest должны предварительно активировать голосовой банкинг в сервисе онлайн-банкинга. После этого пользователям выдается новый четырехзначный пароль, отличающийся от PIN-кода карты, две цифры из которого нужно будет произносить для авторизации каждый раз при новом обращении к виртуальному ассистенту. Кроме того, банк рекомендует работать с цифровыми помощниками, когда рядом с пользователем нет посторонних.

Планирует ли NatWest в дальнейшем расширить список поддерживаемых цифровых помощников для голосового банкинга, не уточняется. По мнению руководства финучреждения, основное преимущество голосового банкинга состоит в том, что он позволит пользователям работать со своим банковским счетом, не отрываясь от других дел.

Источник: VC