Британский псевдоспутник PHASA-35 совершил первый полет

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Псевдоспутник PHASA-35 (Persistent High Altitude Solar Aircraft) 17 февраля 2020 года совершил первый полет. Согласно сообщению британской компании BAE Systems, разработавшей аппарат, летные испытания беспилотника проводятся на австралийском полигоне в Вумере.

Отметим, что псевдоспутником принято называть беспилотный летательный аппарат, способный находиться в воздухе продолжительное время. В BAE Systems заявляют, что PHASA-35 сможет пребывать в небе до года.

Данный аппарат выполнен из легких композиционных материалов. Размах его крыла составляет 35 метров. Как пишет Flightglobal, беспилотник способен выполнять полеты на высоте до 21 км, то есть выше погодных явлений и обычного авиатрафика, и нести полезную нагрузку массой до 15 килограммов.

На верхней плоскости крыла PHASA-35 размещены панели солнечных батарей. В дневное время эти батареи питают бортовые системы псевдоспутника и заряжают его аккумуляторы. В ночное время аппарат переключается на работу от аккумуляторных батарей.

BAE Systems планирует полностью завершить программу летных испытаний PHASA-35 в течение года. Если все пойдет по плану, то первые беспилотники будут поставлены заказчикам до конца 2021 года.

По утверждению разработчиков, аппарат можно будет использовать «в качестве не менее надежной и долгосрочной, но более дешевой и быстроразвертываемой» альтернативы спутникам для проведения различных наблюдений и мониторинга, а также обеспечения связью удаленных районов.

Источник: N+1