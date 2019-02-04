Будущее интерактивных развлечений: Диджей Marshmello провел живой виртуальный концерт в игре Fortnite [видео]

На выходных популярный DJ Marshmello провел свой диджейский сет, однако в качестве концертной площадки был выбран не очередной модный клуб, а карта «королевской битвы» Fortnite. Всю последнюю неделю игроки могли наблюдать во время боев плакаты с рекламой этого события, а также следить за возведением сцены для выступления в Pleasant Park.

В итоге, зайдя в игру в нужное время, игроки смогли «вживую» наблюдать за выступлением артиста. Весь сет занял около 10 минут, однако это событие может стать чрезвычайно важной вехой в развитии компьютерных игр и музыкальной индустрии.

Дело в том, что современные подростки не просто играют в сетевые игры, а вдобавок общаются там активнее, чем в классических социальных сетях. Более того, они настолько плотно ассоциируют себя со своим игровым персонажем, что посетив такой виртуальный концерт, способны испытать не менее сильные эмоции, чем при реальном выступлении артиста.

Сам концерт был выполнен в лучших традициях реальных выступлений — зрителей ждали графика, салюты, голограмы и даже кратковременное отсутствие гравитации. В итоге, каждый смог повеселиться так, как ему хотелось, наблюдая за другими участниками концерта и используя любимые танцевальные движения, а также скин Marshmello. Хейтеры не смогли испортить впечатление, так как создатели игры использовали специальный игровой режим, в котором запретили стрельбу.

Интересно, что Epic Games договорилась с представителями Marshmello об авторских правах на данный контент. Таким образом, все желающие могли выложить собственный стрим с концерта, не заработав при этом страйк за нарушение авторских прав (правда и заработать на монетизации такого ролика не получится).

Источник: Polygon