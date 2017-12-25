Бюджетный смартфон Nokia 2 отлично справился с тестами на прочность от JerryRigEverything [видео]

В конце октября текущего года компания HMD представила смартфон Nokia 2, который является самым доступным устройством в модельной линейке смартфонов данного производителя. Несмотря на это, смартфон получил 5-дюймовый LTPS-экран с HD-разрешением и защитным стеклом Gorilla Glass 3, а также емкий аккумулятор на 4100 мАч, который обеспечивает до двух дней автономной работы при достаточно активном использовании. Впрочем, в этой новости речь пойдет не о функциональности, а о прочности новинки, которая попала в руки известного блогера JerryRigEverything.

Итак, первая непривычная вещь – съемная крышка Nokia 2. Мы уже привыкли к тому, что производители не дают возможность заглянуть под спинку смартфона, однако владельцам этого бюджетного аппарата повезло больше. Интересно, что крышку придется снимать не для замены батареи (она прикрыта металлическим экраном), а для того, чтобы вставить в смартфон SIM-карту и карту памяти microSD. Боковины смартфона выполнены из металла, так что вопросов здесь не возникло.

Экран с защитой Gorilla Glass 3 удалось заметно поцарапать только инструментом с уровнем твердости 6-7 по шкале Мооса, что является весьма неплохим результатом. Задняя панель из поликарбоната царапается заметно проще, а буквы бренда легко извлекаются из нее острым инструментом, однако с учетом того, что панель можно заменить на новую за пару секунд, это не является значимой проблемой. Вместе с тем исследователя приятно удивила стеклянная защита основной 8 Мп камеры, так как в более дорогой модели Nokia 3 использовал менее стойкую пластиковую защиту.

В тесте на жесткость автору видео удалось немного согнуть корпус Nokia 2, причем изгиб был больше в районе правой боковины, “ослабленной” прорезями под кнопки включения и регулировки громкости. Однако при всем этом сломать смартфон так и не получилось, а применив немного верно направленных усилий, корпус можно не только согнуть, но и разогнуть обратно, вернув ему исходную форму. Таким образом с точки зрения автора в целом смартфон показал себя весьма неплохо с учетом стоимости ниже $100 на рынке США.

Источник: JerryRigEverything