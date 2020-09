CD Projekt Red: «Нет, Cyberpunk 2077 не будет занимать 200 ГБ дисковой памяти после установки»

После того, как на Reddit появилась информация о том, что долгожданная игра Cyberpunk 2077 будет занимать порядка 200 ГБ дисковой памяти после установки, представители разработчика CD Projekt Red посчитали нужным опровергнуть эти данные.

Информация была взята из слайда презентации видеокарт NVIDIA RTX 3000, где специалисты компании отметили, что игры следующего поколения создают дополнительную нагрузку на подсистему памяти, так как могут занимать 200 ГБ (как 100 копий Crysis). Ну, а так как данная информация была проиллюстрирована скриншотом из Cyberpunk 2077, то на Reddit сделали вывод, что речь идет в том числе и об этой игре.

While the @CyberpunkGame system requirements are not out yet (they are coming soon, though!), I wanted to address this topic from reddit. The game won't take up 200GB when installed. You can expect the required HDD space to be on par with other modern titles. pic.twitter.com/tRigjPWLfC

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2020