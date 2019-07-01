Через смарт-часы теперь можно контролировать хронические заболевания

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Цифровая платформа Livongo, предназначенная для пациентов с хроническими заболеваниями, напоминающая пользователям о необходимости проверить уровень сахара в крови, заняться физическими упражнения и приготовить некалорийный обед, а также выводящая другую медицинскую информацию, теперь доступна для носимых устройств, включая браслеты Fitbit и умные часы от Apple и Samsung.

Как отмечает Engadget, ссылаясь на заявление представителей сервиса, нововведение позволит не только оповещать клиентов компании в разы эффективнее, нежели при помощи стандартных уведомлений на смартфоне, но и собрать больше данных о пользователях, в частности, об их двигательной активности. В результате пациентов обеспечат более действенной персонализированной информацией.

На сегодняшний день клиентская база Livongo, основанного в 2014 году, составляет 164 000 человек. В основном это пациенты с диабетом, гипертонией и другими хроническими болезнями. Как правило, доступ к платформе оплачивается работодателем пользователя, страховой компанией или поставщиком медицинских услуг.

На данный момент Livongo активно работает над расширением охвата. Например, в апреле некоторые функции платформы интегрировали в голосового помощника Alexa.

Источник: hightech.plus