Чиновники, которые расследовали смертельную аварию беспилотника Uber, заявили о том, что в инциденте так или иначе виновны все причастные стороны





Национальный совет по транспортной безопасности США (NTSB) опубликовал результаты расследования инцидента, произошедшего в марте 2018 года, по результатам которого беспилотный автомобиль Uber сбил человека насмерть. Об этом сообщает The Verge.

Напомним, инцидент произошел 19 марта 2018 года. В тот день беспилотный автомобиль Uber на базе Volvo XC90 совершал очередной испытательный заезд в городе Темпе штата Аризона. Поездка проходила в автономном режиме, но за рулем находилась водитель-испытатель Рафаэла Васкес. В это время пешеход Элейн Херцберг переходила дорогу в неположенном месте в темное время суток, толкая рядом с собой велосипед с пакетами. Автомобиль сбил Харцберг, после чего она скончалась в больнице от полученных травм.

На протяжении полутора лет в NTSB проводили расследование, во время которого стали известны некоторые подробности аварии. Например, оказалось, что автомобиль обнаружил Херцберг почти за шесть секунд до столкновения, но не затормозил вовремя из-за перенастроенной системы аварийного торможения, а водитель смотрела телешоу на смартфоне вместо отслеживания дорожной обстановки.

19 ноября состоялось заседание, на котором члены NTSB огласили выводы, вероятные причины случившегося и рекомендации для государственных органов и компании Uber. Непосредственной причиной случившегося они назвали то, что водитель не следила за дорогой и из-за этого не могла вовремя среагировать на пешехода на дороге. Вместе с тем, чиновники считают, что вина за происшествие лежит не только на операторе беспилотного транспортного средства, но и в равной степени на пешеходе, Uber и даже властях штата.

В общей сложности в «вердикте» совета содержится 19 выводов, возлагающих вину на ту или иную сторону:

Подразделение беспилотников Uber ATG в целом имело «неадекватную культуру безопасности», которая привела к сразу нескольким некорректным решениям, создавшим почву для аварии. В частности, инженеры отключили штатную систему экстренного торможения Volvo XC90, но в своих алгоритмах не полностью повторили ее функции: так, из-за большого количества ложных срабатываний у системы была секундная задержка перед началом торможения, призванная дать ей возможность «убедиться в необходимости совершения остановки». Кроме того, алгоритмы управления не могли корректно и безопасно работать, когда сталкивались с препятствием незнакомого типа: будучи способными распознавать пешеходов только в пределах пешеходных переходов, ИИ, заприметив Херцберг за 5,6 секунды до ДТП, когда она только начала переходить дорогу, непосредственно перед инцидентом несколько раз классифицировал ее то как неопознанный статичный объект, то как движущееся по соседней полосе транспортное средство, причем при переклассификации история движения объекта каждый раз сбрасывалась — из-за этого система не сумела заблаговременно предугадать траекторию движения пешехода. Как результат, алгоритм начал тормозить лишь за 1,2 с до ДТП — и то, в этот момент автомобиль распознал не женщину, а ее велосипед, с которым она уже находилась на пути машины; вместе с тем, из-за вышеупомянутой задержки торможение фактически началось лишь за 0,2 с. Наконец, Uber не отслеживала внимательность водителей и не предприняла меры, чтобы водители могли хотя бы время от времени делать передышку и собираться с силами, а также перестала применять двух водителей во время испытаний. По мнению чиновников, во многом эти промахи обусловлены тем, что компания не выделила отдельного менеджера для курирования вопросов безопасности тестовых поездок и оценки рисков.

Действия алгоритмов за секунды до столкновения и после него.

Водитель-испытатель смотрела телешоу на смартфоне и перевела взгляд на дорогу за секунду до столкновения, из-за чего не успела вовремя нажать на педаль тормоза. Симуляции заезда показали, что внимательный водитель заметил бы пешехода и, вероятно, имел бы достаточно времени, чтобы не допустить столкновения или хотя бы значительно уменьшить скорость. По факту педаль тормоза была нажата через 0,7 с после ДТП.

Пешеход переходила дорогу вне перехода в темное время суток. Вероятной причиной такого поведения NTSB назвал то, что в крови погибшей обнаружили следы метамфетамина, который мог повлиять на решение перейти дорогу с велосипедом в таком месте.

Наконец, по мнению расследователей, власти штата Аризона, а также Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) не уделили должное внимание проверке безопасности программ тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. В частности, NHTSA не требовала от компаний обязательного предоставления отчетов.

Вместе с тем, в NTSB отметили, что со времени аварии Uber ATG внесла изменения в программу тестирования беспилотных автомобилей в целом, а также в алгоритмы работы системы экстренного торможения и отслеживания объектов на дороге в частности: так, расчеты показали, что с новой версией программного обеспечения торможение началось бы на более чем четыре секунды раньше. Кроме того, изменения в программе допуска к тестированию на дорогах внесли власти штата Аризона, где произошла авария.

В настоящее время прокуроры не намерены выдвигать обвинения Uber. В компании отметили, что они не отрицают своей оплошности и что безопасность процесса тестирования робомобилей для них всегда в приоритете.

Источник: N+1