Codemasters опубликовала релизный трейлер раллийного симулятора DiRT Rally 2.0, который выйдет 26 февраля на ПК, PS4 и Xbox One

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Компания Codemasters опубликовала релизный трейлер долгожданного раллийного симулятора DiRT Rally 2.0, который выйдет ровно через неделю — 26 февраля 2019 года на платформах ПК, PS4 и Xbox One.

В новой части серии разработчики пообещали улучшенную физику, управление, деформацию кузова и износ шин, а также продвинутую систему тюнинга и ремонта. В игре будут доступны более 50 автомобилей, включая такие, как VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X, Citroen C3 R5, Chevrolet Camaro GT4.R и т.д. Пилот раллийного болида сможет оценить реальные дороги Новой Зеландии, Аргентины, Испании, Польши, Австралии и США, а также официальные трассы чемпионата по ралли-кроссу FIA, включая Барселону, Монталегри, Мете, Лоэаке, Труа-Ривьеру, Аду, Хольесе и Сильверстоун.

Игрок сможет выбрать одиночную кампанию или сетевую игру, где можно будет соревноваться с другими пользователями. Весной (12 марта) разработчики запустят сезонную модель обновлений, в которой игроки будут получать новые модели автомобилей и другой дополнительный контент:

Неделя 1: SKODA Fabia Rally, Citroën C4 Rally

Неделя 3: Monte Carlo Rally, Special Livery

Неделя 5: BMW M1 Procar Rally, Opel Manta 400, Special Livery

Неделя 7: Sweden Rally

Неделя 9: Ford Focus RS Rally 2007, Subaru Impreza, Special Livery

Неделя 11: Germany Rally

В Steam уже действует предзаказ на DiRT Rally 2.0, в рамках которого можно предзаказать обычную версию за 699 грн или Deluxe Edition за 929 грн, который дает весь вышеперчисленный контент из первого сезона и возможность раннего доступа к игре с 22 февраля.

Напомним, что недавно геймстудия Kylotonn анонсировала выход раллийного симулятора WRC 8, который выйдет в сентябре 2019 года.

Источник: Codemasters