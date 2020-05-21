Croteam: Игра Serious Sam 4 выйдет в августе на ПК и Google Stadia, а консольные версии станут доступны в начале 2021 года [трейлер]

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После двух лет молчания студия Croteam и издатель Devolver Digital наконец объявили дату выхода шутера Serious Sam 4 и начали прием предзаказов в Steam. Итак, игру можно будет приобрести в августе текущего года в версиях для ПК и Google Stadia, а версии для консолей PlayStation и Xbox выйдут в начале 2021 года.

Четвертая часть серии является приквелом франшизы, в которой рассказывается о борьбе остатков человечества с ордами инопланетных захватчиков. Армию Обороны Земли возглавляет «Крутой Сэм» Стоун, который крошит в труху бесчисленные волны отвратительных врагов, используя мощнейший арсенал оружия. Игроку будут доступны задания и побочные квести с различным уровнем сложности, а также сетевой кооперативный режим на четырех игроков.

В данный момент на Steam доступен предзаказ обычной версии Serious Sam 4 за 479 грн или версии Serious Sam 4 Deluxe Edition за 579 грн, в которую входит эксклюзивный скин в виде классического Автомата Томпсона, оригинальный саундтрек и цифровой артбук.

Источник: Engagdet