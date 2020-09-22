Croteam выложила сюжетный трейлер шутера Serious Sam 4 за два дня до релиза игры [видео]

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Очередная часть франшизы Serious Sam с четвертым порядковым номером выйдет на платформах ПК и Google Stadia уже послезавтра, так что разработчики из студии Croteam решили напомнить о проекте сюжетным трейлером.

Как вы помните, Serious Sam 4 является приквелом третьей части и рассказывает о вторжении на Землю орд инопланетных захватчиков под управлением злобного Ментала. Ему противостоит Армия Обороны Земли, возглавляемая Сэмом Стоуном по прозвищу «Крутой Сэм» и его вооруженные до зубов солдаты.

Соответственно, землянам придется столкнуться с такими врагам, как Безголовые Камикадзе, Безголовые Ракетчики, Скелеты с Клира, Утиль-Ракетчики, Сирианские быки-оборотни, Хнумы, бешеные Обработанные, омерзительные Рыгуны, нелицеприятные Ревнители и другие. В качестве оружия можно будет использовать двустволку, миниган, пиломёт, дробовик, пушку и даже ракетную установку с автонаведением и лазерным лучом.

Игроками в Serious Sam 4 предложат пройти кампанию в кооперативном режиме на 4 игроков, а также выполнить дополнительные задания и побочные квесты на различных сложностях.

Игру Serious Sam 4 уже можно предзаказать на платформах Steam и GOG, в первом случае она обойдется в 479 грн и 579 грн соответственно за обычную и Deluxe Edition версию, во втором случае — в $18,49 и $22,99. На консолях игра выйдет у 2021 году, точная дата релиза пока не озвучивается.

Источник: Croteam