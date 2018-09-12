Disney и Marvel предложили выдвинуть «Черную пантеру» на «Оскар» в 16 категориях

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22 января Американская киноакадемия должна объявить номинантов на премию «Оскар-2019», сами награды вручат победителям только 24 февраля. Какой фильм в этом году соберет максимальное число номинаций на главную кинопремию, пока остается только гадать. Но Disney и Marvel Studios уверены, что в этом году фаворитом должен стать супергеройский боевик Black Panther / «Черная Пантера». Они уже начали соответствующую рекламную кампанию, целью которой является выдвижение фильма на 16 (!) главных номинаций, от «Лучшего фильма» и до «Лучшей песни».

Black Panther не претендует только на «Оскар» за лучшую женскую роль. Да и то лишь потому, что вся женская половина актерского состав решила побороться за награду в номинации «Лучшая актриса второго плана».

О том, что Disney возлагает большие надежды на Black Panther и готовит масштабную кампанию по продвижению картины на премию «Оскар» авторитетное издание The Los Angeles Times сообщало еще в конце августа.

Наверняка Disney и Marvel Studios хотели выдвинуть Black Panther на награду в новой категории — «за выдающиеся достижения в области популярного кино». Но на этой неделе стало известно, что Американская киноакадемия передумали вручать премию за лучший «популярный фильм», отложив введение этой номинации на неопределенный срок.

Остается добавить, что Украина в этом году делает ставку на фильм «Донбас» Сергея Лозницы. Ранее первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин выразил уверенность, что картина как минимум войдет в шорт-лист премии «Оскар».

P.S. Будет интересно посмотреть, сколько в конечном итоге номинаций получит Black Panther и сможет ли она забрать хоть одну награду.

Источник: IGN