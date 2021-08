Disney+ официально продлил анимационный сериал Star Wars: The Bad Batch на второй сезон, он выйдет в 2022 году

Компания Disney официально продлила анимационный сериал Star Wars: The Bad Batch по вселенной «Звездных Войн» на второй сезон. Новые серии выйдут в стриминговом сервисе Disney+ в 2022 году, проектом будет заниматься все та же Lucasfilm Animation.

Напомним, что события сериала Star Wars: The Bad Batch развиваются после завершения сюжета сериала Star Wars: The Clone Wars и рассказывают о пятерке клонов из экспериментальной партии Clone Force 99 (и их юном помощнике Omega), которая существенно отличается по своим генетическим характеристиками от стандартных клонов. Каждый из пяти членов отряда обладает собственной уникальной особенностью, что превращает их в серьезную боевую единицу, которая способна справиться практически с любым врагом.

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT

— Star Wars (@starwars) August 5, 2021