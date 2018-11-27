Disney опубликовал первый тизер экранизации фэнтези-романов Artemis Fowl / «Артемис Фаул» о приключениях 12-летнего мальчика в сказочном подземном мире

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Радует, что компания Disney работает не только над ремейками своих старых проектов («Король Лев», «Дамбо», «Аладдин» и т.д.), но и над абсолютно новыми фильмами. Сегодня компания опубликовала первый тизер фантастического фильма Artemis Fowl / «Артемис Фаул» о приключениях 12-летнего мальчика в подземном мире, где обитают сказочные существа.

Интересно, что мальчик оказывается не примерным членом общества, а членом мафиозной семьи, так что когда он попадает в новый мир, то не только восхищается волшебством происходящего, но и собирается заполучить золото эльфов, гномов и других сказочных существ. Оказывается, когда-то давно они ушли из мира людей из-за алчности последних, так что появление Артемиса наверняка изменит их привычный мир.

Проект является экранизацией первой книги из серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера, которая в данный момент насчитывает восемь частей. С учетом возраста целевой зрительской аудитории и обилия литературного материала, Артемис Фаул вполне может стать для Disney «новым Гарри Поттером».

В главной роли снялся Фердия Шоу (Ferdia Shaw), это его первая роль на большом экране, так что студии Disney наверняка удалось подписать контракт на все последующие продолжения с очень хорошим дисконтом на услуги начинающего актера.

Режиссером выступил Кеннет Брана, известный по фильмам «Убийство в восточном экспрессе» (2017) и «Макбет» (2013). В ролях также снялись Джош Гэд («Джобс», «Пиксели»), Джуди Денч («007: Спектр», «Дом странных детей мисс Перегрин») и Лара Макдоннел (Преступный сезон).

Премьера фильма Artemis Fowl / «Артемиса Фаула» состоится 9 августа 2019 года.

Источник: Disney