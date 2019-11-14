Disney+ предупреждает зрителей об «устаревших культурных представлениях» в старых мультфильмах

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12 ноября онлайн-кинотеатр Disney+ официально запустился в США, и с первого же дня пользователям стали доступны десятки фильмов и сериалов, включая многие классические картины компании.

Как заметили зрители, в описании нескольких старых мультфильмов — в частности, «Дамбо», «Котов-аристократов», «Книги джунглей» и «Леди и бродяги» — есть пометка об «устаревших культурных представлениях». Как поясняет IGN, появление данного дисклеймера является следствием того, что в прошлом Disney нередко использовала расовые стереотипы в своим мультфильмах. Например, в «Книге джунглей» король обезьян Луи и его подопечные говорят с афроамериканским акцентом, а в «Леди и бродяге» две подлые сиамские кошки изображены как карикатура на азиатов.

Кроме того, в «Питере Пэне» есть песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»). в «Дамбо» же актер озвучки ворона Джима Кроу (имя персонажа, к слову, также неоднозначно), будучи белым, пытался пародировать манеру речи афроамериканцев, что для последних является оскорбительным (см. vocal blackface).