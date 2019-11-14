Disney+ предупреждает зрителей об «устаревших культурных представлениях» в старых мультфильмах
12 ноября онлайн-кинотеатр Disney+ официально запустился в США, и с первого же дня пользователям стали доступны десятки фильмов и сериалов, включая многие классические картины компании.
Как заметили зрители, в описании нескольких старых мультфильмов — в частности, «Дамбо», «Котов-аристократов», «Книги джунглей» и «Леди и бродяги» — есть пометка об «устаревших культурных представлениях».
Как поясняет IGN, появление данного дисклеймера является следствием того, что в прошлом Disney нередко использовала расовые стереотипы в своим мультфильмах. Например, в «Книге джунглей» король обезьян Луи и его подопечные говорят с афроамериканским акцентом, а в «Леди и бродяге» две подлые сиамские кошки изображены как карикатура на азиатов.
Кроме того, в «Питере Пэне» есть песня «What Makes the Red Man Red» («Что делает краснокожего краснокожим»). в «Дамбо» же актер озвучки ворона Джима Кроу (имя персонажа, к слову, также неоднозначно), будучи белым, пытался пародировать манеру речи афроамериканцев, что для последних является оскорбительным (см. vocal blackface).
Некоторые пользователи посчитали, что сама по себе пометка — это хорошо, однако сделать ее, по их мнению, можно было и лучше. В качестве примера они привели развернутое сообщение, которое использует Warner Bros. для аналогичных случаев, вставляя его прямо в мультфильм.
No plug forthcoming. Let’s be clear, Disney did harm. A lot. The only question is how to best address this. If the consensus from those directly harmed is that we need stronger wording you will receive no argument from me. Many have referenced the WB. Here is that wording. pic.twitter.com/X9aGjXv97o
— Evan (@324_B21) 12 ноября 2019 г.
Любопытно, что среди всех мультфильмов отдельного и наиболее конкретизированного предупреждения удостоился «Пиноккио» — в его описании указано, что устаревшие представления в мультфильме касаются употребления табака.
Напоследок отметим, что сами мультфильмы Disney менять не стала — все сцены в них, даже те, которые вызывают вопросы у зрителей, остались такими же.
Источник: DTF