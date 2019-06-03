DJI Storm — октокоптер, предназначенный для аэросъемки с использованием кинокамер

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Китайская компания DJI, производящая беспилотники, анонсировала запуск сервиса аэросъемки с использованием кинокамер DJI Studio, в рамках которого клиенты получат в свое распоряжение необычный восьмироторный мультикоптер DJI Storm.

Как сообщается, устройство построено по схеме квадрокоптера, но на каждом плече дрона установлено по два ротора — это не только усиливает тягу, но и обеспечивает в некоторой степени страховку от потери управления, если вдруг один из электромоторов в паре выйдет из строя.

Помимо этого, мультикоптер оснащен встроенным подвесом Ronin 2 и может поднимать в воздух камеру и дополнительное оборудование суммарной массой до 18,5 килограмм — в демонстрационном видео дрон летает с профессиональной кинокамерой ARRI Alexa LF.

По заверениям DJI, беспилотник способен работать при температуре воздуха от -10 до +40 ℃, разгоняться до 80 км/ч и проводить в воздухе до 15 минут на сменном аккумуляторе. Для управления установленной кинокамерой предлагается использовать специализированные пульты Master Wheels и Force Pro.

Интересно, что продавать Storm DJI не планирует, клиенты китайской компании смогут воспользоваться октокоптером исключительно в рамках DJI Studio, причем беспилотник можно будет арендовать вместе с командой операторов, дополнительным оборудованием и даже грузовиком, сообщает DroneDJ.

На момент написания новости DJI не опубликовала никаких подробностей о сроках запуска, стоимости и регионе оказания услуг сервиса DJI Studio, однако, по имеющейся информации, возможности DJI Storm уже изучает американская компания Helinet Aviation.

Источник: N+1