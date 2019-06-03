DJI Storm — октокоптер, предназначенный для аэросъемки с использованием кинокамер
Китайская компания DJI, производящая беспилотники, анонсировала запуск сервиса аэросъемки с использованием кинокамер DJI Studio, в рамках которого клиенты получат в свое распоряжение необычный восьмироторный мультикоптер DJI Storm.
Как сообщается, устройство построено по схеме квадрокоптера, но на каждом плече дрона установлено по два ротора — это не только усиливает тягу, но и обеспечивает в некоторой степени страховку от потери управления, если вдруг один из электромоторов в паре выйдет из строя.
Помимо этого, мультикоптер оснащен встроенным подвесом Ronin 2 и может поднимать в воздух камеру и дополнительное оборудование суммарной массой до 18,5 килограмм — в демонстрационном видео дрон летает с профессиональной кинокамерой ARRI Alexa LF.
По заверениям DJI, беспилотник способен работать при температуре воздуха от -10 до +40 ℃, разгоняться до 80 км/ч и проводить в воздухе до 15 минут на сменном аккумуляторе. Для управления установленной кинокамерой предлагается использовать специализированные пульты Master Wheels и Force Pro.
Интересно, что продавать Storm DJI не планирует, клиенты китайской компании смогут воспользоваться октокоптером исключительно в рамках DJI Studio, причем беспилотник можно будет арендовать вместе с командой операторов, дополнительным оборудованием и даже грузовиком, сообщает DroneDJ.
На момент написания новости DJI не опубликовала никаких подробностей о сроках запуска, стоимости и регионе оказания услуг сервиса DJI Studio, однако, по имеющейся информации, возможности DJI Storm уже изучает американская компания Helinet Aviation.
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enjoying DJI’s X8 “STORM” Sport mode. that R2 gimbal kick back… 📷: @robgluckman_photography Helinet Production Group: @k2_larosa @broby_thimpson @aexandraalejandro @michaelfitzmaurice @dronepilotmike @jaredslater @scherbas @bruno_04cl7 @airborneimages @bentonward @joe.kocsis @paddymoynahan @robgluckman_photography @jip_01 @steve_koster @insdangraming @tj.millard @mrsteelefpv @stingersswarm @helinetaviation @helinetmoviehawk @cinejet #claudiomiranda #johnburton #cameronfitzmaurice #philpastuhov #jasonlafargo
Источник: N+1