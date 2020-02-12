Для Metro: Exodus вышло финальное дополнение Sam’s Story (трейлер)





Студия 4A Games опубликовала трейлер второго и финального дополнения Sam’s Story («История Сэма») к вышедшему почти год назад шутеру Metro Exodus. DLC, релиз которого состоялся 11 февраля, уже доступно на PS4, Xbox One и PC в Epic Games Store и Google Stadia (в Steam расширение выйдет вместе с самой игрой 15 февраля). Владельцам золотого издания Metro Exodus или ее сезонного абонемента приобретать «Историю Сэма» отдельно не нужно, так как она входит в комплект.

В трейлере разработчики показали геймплей дополнения — в том числе передвижение на лодке и сражения с противниками: от мутировавших змей до нетопырей.

Трейлер на английском с «Privet, Vladivostok».

Трейлер на русском с «Хэлоу, Владивосток».

Отметим, что местом действия Sam’s Story является полуразрушенный Владивосток. Главным героем выступает американец Сэм — товарищ Артема, один из ключевых персонажей оригинальной игры, — который пытается найти способ вернуться на родину в надежде вновь увидеть свою семью. По словам разработчиков, события дополнения будут происходить на большой карте-«песочнице», по типу той, что была в самой Metro Exodus.

Напоследок напомним, что оригинальная Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года на PC (EGS), PlayStation 4 и Xbox One, а в ноябре состоялся ее релиз в сервисе Google Stadia. Игру весьма высоко оценили критики (82 из 100 баллов на Metacritic). 20 августа 2019 года вышло первое дополнение «Два полковника».

Источник: DTF